警方油尖区打击违泊发642张告票 39岁男司机涉4罪被捕
更新时间：01:14 2025-11-26 HKT
发布时间：01:14 2025-11-26 HKT
发布时间：01:14 2025-11-26 HKT
警方表示，油尖警区联同西九龙总区交通部人员，周二（25日）在区内黑点进行代号「动天」（MOVESKY）的打击违例泊车事项行动。
行动期间，人员共发出642张定额罚款通知书及拖走8辆对交通造成严重阻塞的车辆。人员亦拘捕一名39岁非华裔男子，涉嫌「驾驶时没有有效驾驶执照」、「涉嫌驾驶未有登记车辆」、「驾驶时没有第三者保险」及「驾驶时没有戴上认可防护头盔」。
截至今年十月，油尖警区共发出173,661张定额罚款通知书，希望驾驶者借此改善可能引致交通意外的不良行为。
油尖警区将持续严厉执法，确保交通畅通及提高道路使用者的道路安全与守法意识，以保障市民安全。警方呼吁驾驶人士遵守交通规则，切勿因一时之便违例停泊车辆。
最Hit
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
2025-11-24 15:30 HKT
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
2025-11-24 15:34 HKT