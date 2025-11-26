警方油尖区打击违泊发642张告票 39岁男司机涉4罪被捕

警方表示，油尖警区联同西九龙总区交通部人员，周二（25日）在区内黑点进行代号「动天」（MOVESKY）的打击违例泊车事项行动。

行动期间，人员共发出642张定额罚款通知书及拖走8辆对交通造成严重阻塞的车辆。人员亦拘捕一名39岁非华裔男子，涉嫌「驾驶时没有有效驾驶执照」、「涉嫌驾驶未有登记车辆」、「驾驶时没有第三者保险」及「驾驶时没有戴上认可防护头盔」。

警方油尖区打击违泊发642张告票，拖走8辆对交通造成严重阻塞的车辆。警方图片

截至今年十月，油尖警区共发出173,661张定额罚款通知书，希望驾驶者借此改善可能引致交通意外的不良行为。

油尖警区将持续严厉执法，确保交通畅通及提高道路使用者的道路安全与守法意识，以保障市民安全。警方呼吁驾驶人士遵守交通规则，切勿因一时之便违例停泊车辆。