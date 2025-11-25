Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

警荃湾放蛇打击白牌车 截获两司机扣查两车

突发
更新时间：22:40 2025-11-25 HKT
发布时间：22:40 2025-11-25 HKT

新界南总区交通部执行及管制组人员今日（11月25日）在荃湾区一带，乔装乘客并成功截获两名分别40及54岁本地男私家车司机。涉嫌「利用汽车作非法出租或取酬载客用途」。两部怀疑非法载客取酬的「白牌车」亦被扣查作进一步检验。

两部怀疑非法载客取酬的「白牌车」亦被扣查作进一步检验。警方图片
根据《道路交通条例》，除非汽车获发有效的出租汽车许可证，否则任何人不得驾驶或使用车辆作出租或载客取酬之用。首次定罪可处罚款1万元及监禁6个月，再干犯则可处罚款2.5万元及监禁12个月。

警方呼吁，市民出行时亦应选择合法的公共交通工具，如相关车辆的用途为非法载客取酬，有关车辆的第三者风险保险或会失效，一旦发生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均会失去应有的保障。

