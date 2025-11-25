Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

假扮淘宝不明来历顺丰包裹涌现 警吁市民切勿轻率扫码

更新时间：19:31 2025-11-25 HKT
发布时间：19:31 2025-11-25 HKT

警方反诈骗协调中心今日（11月25日）表示，近日接获多宗市民查询，表示收到不明来历的顺丰快递，内含「淘宝」抽奖卷、二维码（QR code）及赠送面膜，写有「淘宝备战双12」等字眼。中心特别提醒市民：切勿轻率扫描二维码，也绝对不要提供银行或信用卡资料，务必警惕刷单任务等常见骗局。若有疑虑，请即致电「防骗易热线18222」查询。

警方呼吁市民：切勿随意扫描抽奖卡上的二维码；不要透露个人资料，包括身份证号码、银行帐户资料等；切勿轻信以「刷单员」、「下单员」或「点赞员」等作招徕的招聘广告。这极可能是骗案；

警方呼吁市民慎防不明来历顺丰包裹。香港警察FB
警方又提醒，即使发送讯息的陌生人能说出你的个人资料，并不代表他是真正的执法人员，因为骗徒可以通过非法手段取得市民的个人资料。市民应提醒身边亲友提防受骗，如怀疑受骗，应致电「防骗易18222」热线查询。

淘宝（香港）早前回应《星岛头条》时，强调相关抽奖券非官方活动，并指出公司严格保护用户的个人资料安全，并不会向消费者寄送类似的宣传单张或材料，提醒消费者如若收到来路不明的包裹，应提高警觉，避免被不法之徒诈骗或侵害权益。 

网上流传有人收到不明来历的顺丰快递。Threads
相关抽奖券写有「淘宝备战双12」等字眼，然而淘宝回复时否认为官方活动，呼吁消费者提防诈骗。Threads
