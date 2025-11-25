父喂女服鼠药｜父女情况稳定 案件暂列「意图损害等而施用毒药」跟进

钻石山凤德邨一名由48岁父亲，前晚（11月23日）被发现吞食老鼠药，以及将鼠药混入龙眼蜜给11岁女儿饮用。两父女清醒送伊利沙伯医院，至今日（11月26日）两人情况稳定。案件早前列「企图谋杀」， 警方今日表示，目前案件暂列「意图损害等而施用毒药」，由黄大仙警区重案组跟进，被捕父亲现正被扣留调查。

两父女清醒送院，至今日（11月26日）两人情况稳定。资料图片

消息指，姓黄父亲3年前离婚，及后偕11岁女儿与7旬父母同住凤德邨黛凤楼一单位。他5年前疑患上精神分裂症，但一直拒绝覆诊，直至两个月前在母亲陪同下前往东九龙精神科中心覆诊。

前晚9时许，黄母发现儿子在厕所呕吐，其后看见有人给孙女喝了数杯龙眼蜜，并于厨房发现一堆粉红色粉末，忆起大厦梯间的老鼠药同为粉红色粉末，怀疑儿子情神不稳下服食老鼠药，再将老鼠药混入龙眼蜜给孙女饮用，随即报案求助。