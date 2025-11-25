葵广班戟店涉煽动｜东主曾聘煽暴案疑犯任「一日店长」 数日工作给$10万薪酬

葵涌广场班戟店「鸠戟」两名男女，涉嫌违反《维护国家安全条例》第24条「作出具煽动意图的作为」罪、「协助罪犯」罪及「管有危险药物」罪，被警方拘捕。据悉，被捕男子为小食店东主，除了多次利用店舖社交平台发布煽动帖文之外，也曾聘请牵涉「煽惑他人参与暴动」案件（煽暴案）的被捕人吴子乐，于其食店担任所谓「一日店长」数天，再给予高达10万元薪酬。警方怀疑有人透过短期聘请作掩饰，助其持续从事违法及危害国安的活动。

消息指，被捕男女为情侣关系，其中男子为店舖东主，他涉于过往数年间，多次透过「鸠戟」的社交平台发布具煽动性贴文，包括煽动敌对中央政权、号召武装革命的片段、倡议港人成立所谓海外临时政府，并展示带有「港独」意味的旗帜及标语。

疑聘吴子乐任「一日店长」 给予明显过高不寻常薪酬

另据悉，警方于早前调查另一宗「煽暴案」时发现，今次被捕东主以日薪方式，聘请「煽暴案」被捕人于其食店担任所谓「一日店长」数天，最终给予约10万港元薪酬。有关薪酬水平明显过高，极不寻常，警方怀疑有人借短期聘请作幌子，向该被捕人提供大额资金，助其持续从事违法及危害国安的活动，遂作出今次拘捕行动。相关受聘人为早前被控以「煽暴罪」的吴子乐，警方财富调查仍然继续。

九龙城另一食店东主同涉案 被带走调查

亦有消息指，位于九龙城区的另一食店「尝乐」东主，亦怀疑涉案，昨日被警方带走调查。网上资料显示，涉事两店均标榜「黄色经济圈」立场，并多次以「一日店长」活动作招徕，聘请涉「黑暴」及国安案件人士；这类活动不仅为反中乱港势力提供宣传平台，更会进一步激化社会分化，对本港稳定及法治根基构成严重冲击。

「作出具煽动意图的作为」一经定罪，最高可判处七年监禁，若具煽动意图而勾结境外势力作出该些行为，则可判处最高10年监禁；而「协助罪犯」则最高可被判处十年监禁，两者性质极为严重。市民切勿参与、协助或包庇任何危害国家安全的行为，否则将面临严重法律后果。