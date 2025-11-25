Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

将军澳环保大道爆咸水管 多区冲厕水及交通一度受影响

突发
更新时间：20:21 2025-11-25 HKT
发布时间：16:58 2025-11-25 HKT

将军澳环保大道近百胜角路路口，今日（11月25日）中午有咸水管爆裂，水花涌出路面。抢修期间，多区冲厕水受影响，出九龙方向亦有部份行车线封闭，九巴290E及290X号线及城巴793号线也须改道行驶。至晚上8时许，水务署工程团队抢修完毕，冲厕水供应及道路交通亦恢复正常。

水务署今日下午4时许在社交平台表示，中午接报指环保大道近百胜角路路口有水管渗漏，经了解后确认涉事水管为一条直径900毫米的咸水供水管，用作供应冲厕水予日出康城、将军澳工业邨、石角路一带、百胜角路一带、以及清水湾半岛。将军澳南及调景岭地区可能会出现水弱情况。

现场为将军澳环保大道近百胜角路路口。
现场为将军澳环保大道近百胜角路路口。FB：Bosco Chu@车Cam L（香港群组）

事故影响期间，环保大道北行中线及快线封闭，以配合紧急水管维修工程。驾驶人士仍可使用慢线前往将军澳及九龙方向，而右转前往百胜角路的车辆须绕行昭信路回旋处掉头并沿环保大道南行左转进入昭信路。该署就事件与西贡民政事务处及区议员保持密切联络，并就事件为市民带来不便深表歉意。

至晚上8时许，水务署称经工程团队抢修下，相关紧急水管维修工程已经完成，冲厕水供应亦已于今晚约7时恢复正常，并预计于今日晚上8时重开受影响的道路。我们感谢受影响市民的体谅。

