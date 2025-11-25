旺角通菜街女子倒毙阁楼 警检获吸毒工具 揭现场为非法赌档拘负责人

旺角一名33岁女子倒毙唐楼单位，警方调查期间，意外揭发现场为一非法赌档，检获一批吸毒工具，并拘捕了49岁赌档负责人。

现场为通菜街83号一唐楼，今日（11月25日）下午2时许，一名33岁姓刘女子被友人发现在阁楼单位内不省人事。警方消防接获友人报案后赶至，当场证实女事主回天乏术。多名探员其后到场搜证，又带同警犬协助，入夜后在场检走一批证物。

警方经调查后表示，在上址检获一个怀疑「冰」壶及一支怀疑电子烟，并揭发事发现场为非法赌档。案件正由旺角刑事调查队第三队跟进，据了解女子有不良嗜好，惟她确实死因有待验尸后确定。

另外，涉案赌档的49岁姓黄男负责人，则涉嫌「经营赌博场所」及「管有工具可用作吸食毒品用途」被捕，现正被扣留调查。