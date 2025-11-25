东九龙交通警放蛇扮客截2白牌车 拘两男女司机

东九龙总区交通部人员，今日(25日)上午进行打击「非法载客取酬」即白牌车行动。行动中，警方派员乔装为乘客，分别登上两架私家车，到达目的地后，成功拘捕一名39岁本地女司机及一名44岁本地男司机，涉嫌「利用汽车作非法出租或取酬载客用途」及「没有第三者保险而使用车辆」。两架私家车亦被扣留检验。

被截的两部白牌车。梁国峰摄

东九龙总区交通部执行及管制组突遣队督察潘俊豪讲述案情。

东九龙总区交通部执行及管制组特遣队督察潘俊豪重申，根据「道路交通条例」，私家车必须领取相关许可证，才可以取酬载客，违例者首次定罪可处罚款$10,000元及监禁六个月，再次干犯可处罚$25,000及监禁12个月。

警方呼吁市民应该选用合法公共交通工具，如相关车辆用作非法载客取酬，车辆第三者保险可能会失效，一旦发生意外，乘客及其他道路使用者会失去应有的保障。