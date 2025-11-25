Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

国际水域救援技术交流会议一连四日举行 消防处示范高科技拯救 强化跨地域合作

突发
更新时间：15:15 2025-11-25 HKT
发布时间：15:15 2025-11-25 HKT

一连4日的国际水域救援技术交流会议在香港和潮州举行，香港消防处于今日（25日）早上举行开幕典礼，为今次的交流会议揭开序幕，并即场进行水域救援示范，分享拯救经验，当中更展示「水下推进器」及「遥控救生抬床」等高科技设备。

国际水域救援技术交流会议为来自内地、香港、澳门以及邻近亚太地区的救援人员，提供就水域救援专业交流经验的平台，让他们透过在香港参与演练与经验分享环节，以及到访潮州视察的行程，共同强化水域救援的跨地域专业合作。开幕典礼由国家消防救援局副局长徐忠舜、保安局局长邓炳强和消防处处长杨恩健担任主礼嘉宾。

活动期间，消防处即场在位于将军澳百胜角路的消防及救护学院，进行水域救援示范。示范分为三个部分，拯救队成员模拟在湍急的水流中进行拯救，示范如何应对急流的难巨挑战。另外，消防处亦示范使用高科技设备，包括用作潜水营救的「水下推进器」，以及电子浮板「遥控救生抬床」。在第三部分示范则由拯救队成员，演练如何在掉进水里的车辆中救人。

消防处进行水域救援示范。
消防处进行水域救援示范。
拯救队成员示范如何在掉进水里的车辆中救人。
拯救队成员示范如何在掉进水里的车辆中救人。

国家消防救援局副局长徐忠舜致辞时，分享内地的自然灾害情况，其中以水灾最为常见。他表示中央一直高度重视防汛工作，国家消防救援队持续提升水域救援能力，建立多个训练基地。保安局局长邓炳强指出，冀透过交流会议强化各地协作机制。而消防处处长杨恩健则形容技术交流是一个里程碑，首次汇聚亚太区专家以交流专业知识。

 

