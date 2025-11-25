佐敦上海街单位起火冒烟 45岁男住客严重烧伤不治

佐敦发生火警。今日（25日）下午12时28分，上海街124至126号近南京街一单位起火冒浓烟。居民发现后拍门大叫走火警，但无法开门，连忙报警求助。消防员赶至破门入屋，救出一名男住客，并动用一条喉和一队烟帽队将火救熄。获救45岁姓缪男子三级烧伤，送往伊利沙伯医院抢救后惜不治。

案件中约3人自行疏散到安全位置。消息称，起火现场是非牟利机构向露宿者提供的单位，事主2023年起租住。初步调查后人员在一睡房内发现一盘烧过的炭，并没有检获遗书，起火原因及男子死因有待调查。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk