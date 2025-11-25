Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

观塘翠屏河渠务署吉祥物「下水水」遭拆毁掉落河 警列刑毁追查

突发
更新时间：17:01 2025-11-25 HKT
发布时间：11:53 2025-11-25 HKT

经渠务署活化后的观塘敬业街翠屏河，今（25日）早上8时51分，保安员巡逻时发现安装在公园栏杆上，其中三个属渠务署吉祥物的「下水水」造型公仔，遭人恶意拆毁，然后掉落河内。警员接报到场，围封被破坏的木托， 将案列刑事毁坏跟进调查。

敬业街明渠全长约1公里，活化后易名为「翠屏河」，现在的翠屏河不仅提升了防洪能力，还成为了一个绿意盎然的公共空间。整个翠屏河畔长廊总长约1公里，设有六个园景平台和七条跨河通道。

而吉祥物「下水水 Drainy」，名字代表了「下水道」的「污水」和「清水」。代表以下水道为家，负责守护下水道秩序，志愿是保持渠道畅通。「下水水」被视为渠务KOL，协助渠务署展开各项宣传工作，推广「除污净流　未雨绸缪」的信息，并讲讲各种渠务知识，呼吁公众一齐守护渠道。为庆祝中华人民共和国成立75年，长廊旁共设有75个不同造型「下水水」供市民打卡。

 

