葵涌广场班戟店两男女被捕 涉店舖专页发煽动帖文 另涉藏毒协助罪犯

警务处国家安全处昨日（11月24日）于葵涌区执法，拘捕一名32岁本地男子和一名27岁本地女子，他们涉嫌违反《维护国家安全条例》第24条「作出具煽动意图的作为」罪、「协助罪犯」罪及「管有危险药物」罪。此外，警方根据法庭手令，搜查其位于葵涌区的店舖，并检获现金及相关单据。据了解，相关店舖为葵涌广场2楼一间名为「鸠戟」的小食店，店舖今日没有营业。

警方称，调查显示该男涉嫌于2020年10月至2025年10月期间，多次透过其拥有的店舖的社交媒体平台发布具煽动意图的帖文，并资助危害国家安全的活动。经调查后，警方亦于被捕男女位于葵涌区的住所检获小量怀疑大麻。两名被捕人现正被扣留调查。

社交平台流传一个帖文，指小食店「鸠戟」昨日（24日）中午遭警员调查，当中包括便衣探员在店内搜查。发帖人指：「头先有好多便衣，佢哋好似搜紧间舖！我仲见到鸠戟有个男职员俾便衣捉住！」

网上照片所见，军装警员用胶带围封店舖，同时有便衣探员在附近搜查，一名便衣女警手持摄录机拍摄调查过程。