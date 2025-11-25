秀茂坪的士撞飞闸杆溜前撼电单车 司机落车拍卡酿祸︱有片

秀茂坪发生的士撞闸意外。今日（25日）早上7时48分，一辆的士驶至秀丰街5号秀茂坪邨对开闸口时，失控撞毁拍卡闸机的闸杆，继而一直溜前扫毁秀明小学外的一列路边铁栏，并撞倒一辆停泊的电单车后铲上行人路。的士司机跌出车手脚受伤，救护员其后到场，将他送往联合医院治理。

网上流出事发时一段车Cam片，片中所见的士停在闸口前，司机打开车门并下车拍卡。讵料的士突然溜前，司机连忙救车但不果，半边身「骑」在司机位上，右手握着打开的车门未能关上。惟的士撞毁闸杆后，「无人驾驶」继续向前滑行，猛撼左方秀明小学外的路边铁栏，并撞倒一辆停泊在路的电单车，最后铲上行人路停下。

当时路上行人如鲫，幸没有途人被撞倒。事后救护车到场，将手脚受伤的81岁姓岑的士男司机送院。警方在场发现出入口拍卡机的闸杆，以及大约5米铁栏损毁，正调查事件。