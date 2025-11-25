Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀19岁学神遇查拒停 狂飙失控铲上红磡站外行人路 涉多罪被捕

突发
更新时间：01:09 2025-11-25 HKT
发布时间：01:09 2025-11-25 HKT

一名19岁持学牌男子周一（24日）深夜在尖沙咀遇警截查时拒停，驾驶私家车高速逃走，期间无视交通灯号。私家车最终在港铁红磡站外失控铲上行人路，撞毁栏杆后才停下，男司机当场被捕。警方其后在车内搜出怀疑毒品。

事发于晚上约11时，西九龙总区交通部执行及管制组人员在山林道与弥敦道交界进行反酒驾巡逻时，发现一辆停泊路边的私家车形迹可疑。警员上前示意截查，惟司机未有理会即驶走，沿弥敦道往红磡方向逃去，其间曾经冲红灯、逆线行驶及切双白线。

 

私家车驶至畅运道上桥后，向红磡港铁站高速驶去，在安运道弯位失控，先撞毁约5米栏杆，再铲上行人路并撞向一幅石墙后停下。警员随即将19岁王姓男司机制服。

警员在车上检获36包可卡因及25粒依托米脂，估计市值约2.3万元。

经调查后，王男只持有学习驾驶执照，涉事车辆由朋友借来。他涉嫌干犯多项罪行，包括「危险驾驶」、「贩运危险药物」、「未获授权而取用运输工具」、「驾驶时没有第三者保险」、「驾驶时没有合资格驾驶教师陪同」及「驾驶时没有挂上『学』字牌」，现正被扣留调查。案件交由九龙城警区刑事调查队第三队跟进。事件中无人受伤。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」留巨业传承 陈家强接任公司主席
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」留巨业传承 陈家强接任公司主席
商业创科
40分钟前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
15小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
11小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
沈嘉伟家族联姻 豪门世纪婚礼巨星云集 梁朝伟、刘嘉玲、邱淑贞、关之琳同场超震撼
沈嘉伟家族联姻 豪门世纪婚礼巨星云集 梁朝伟、刘嘉玲、邱淑贞、关之琳同场超震撼
影视圈
12小时前