尖沙咀19岁学神遇查拒停 狂飙失控铲上红磡站外行人路 涉多罪被捕

一名19岁持学牌男子周一（24日）深夜在尖沙咀遇警截查时拒停，驾驶私家车高速逃走，期间无视交通灯号。私家车最终在港铁红磡站外失控铲上行人路，撞毁栏杆后才停下，男司机当场被捕。警方其后在车内搜出怀疑毒品。

事发于晚上约11时，西九龙总区交通部执行及管制组人员在山林道与弥敦道交界进行反酒驾巡逻时，发现一辆停泊路边的私家车形迹可疑。警员上前示意截查，惟司机未有理会即驶走，沿弥敦道往红磡方向逃去，其间曾经冲红灯、逆线行驶及切双白线。

私家车驶至畅运道上桥后，向红磡港铁站高速驶去，在安运道弯位失控，先撞毁约5米栏杆，再铲上行人路并撞向一幅石墙后停下。警员随即将19岁王姓男司机制服。

警员在车上检获36包可卡因及25粒依托米脂，估计市值约2.3万元。

经调查后，王男只持有学习驾驶执照，涉事车辆由朋友借来。他涉嫌干犯多项罪行，包括「危险驾驶」、「贩运危险药物」、「未获授权而取用运输工具」、「驾驶时没有第三者保险」、「驾驶时没有合资格驾驶教师陪同」及「驾驶时没有挂上『学』字牌」，现正被扣留调查。案件交由九龙城警区刑事调查队第三队跟进。事件中无人受伤。