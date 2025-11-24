一周逾40宗钓鱼诈骗涉逾$600万 假冒煤气公司短讯近日涌现

警方表示，过去一周共接获逾40宗钓鱼骗案，骗款逾600万港元。而在近日，有市民收到自称「煤气公司」的钓鱼短讯，讹称「本期燃气费用逾期未交，于指定日期前缴费，避免出现逾期费用」。有受害人信以为真，点击钓鱼短讯连结，在假冒煤气公司的网站，按指示输入电话号码、信用卡号码、安全码（CVV/CVC）及一次性密码（OTP）等个人资料。直至银行职员联络受害人，惊觉其信用卡曾有多次可疑交易，始知受骗。

警方呼吁市民慎防假冒煤气公司的钓鱼短讯。守网者FB

警方提醒市民，煤气公司已经登记「短讯发送人登记制」，只会均以「#Towngas」、「#TowngasFun」、「#TowngasTGC」或「#TGCTowngas」作为发送人名称向用户发出短讯，并可在通讯局登记册名单上查核。如果市民所收短讯其发送人名称并非以「#」开头，则代表可能来自未经通讯局登记认证的机构，或可能是骗徒冒名发出的钓鱼短讯，市民需加以警惕。

警方又呼吁，更多行业积极参与登记制，以有效提升短讯的安全性和可信度；市民也可定期将「短讯收件箱📬」内存旧记录清除；在任何情况下，不要向身分未经核实的短讯发送人披露任何个人或敏感资料，或开启短讯内的超连结；应透过官方渠道查证（煤气公司客服热线2880 6988、电邮[email protected]）；有怀疑，即上守网者网站使用「防骗视伏器」或「防骗视伏App」评估诈骗风险 。

煤气：联同警方及电讯商取缔诈骗连结

煤气公司指出，高度重视有关诈骗短讯，并已联同警方及电讯供应商取缔诈骗连结。煤气公司亦严正指出，没有向客户发出有关SMS短讯，亦不会要求客户在SMS短讯上按入任何连结处理欠款事宜。

煤气公司现呼吁客户及公众提高警觉，提防不明来历的怀疑诈骗SMS短讯，切勿开启任何附件或连结。