西贡污水厂夺命工伤｜发展局：暂停承建商分包商相关工程投标资格 

西贡窝美污水处理厂工地于一名49岁姓谭男工，上周六（11月22日）怀疑因衣物卷入钻机，导致颈部被缠绕窒息不治。发展局今日（11月24日）表示，已暂停涉事承建商道路及渠务类别及涉事分包商污水处理厂及隔筛厂机电装置类别的工务工程投标资格。

发展局提到，涉事承建商是发展局认可公共工程承建商名册内的承建商，而涉事分包商则是认可公共工程物料供应商及专门承造商名册内的承建商。局方作为政府工务工程服务采购方，一向十分重视认可名册内的承建商在其辖下所有建筑工地的安全表现。局方今日已按规管机制向涉事承建商及分包商发出通知，分别即时暂停涉事承建商道路及渠务类别及涉事分包商污水处理厂及隔筛厂机电装置类别的工务工程投标资格。

发展局续指，承建商及分包商须进行独立安全审核，以检视其安全管理系统，并按独立安全审核结果提交改善方案及完成落实改善措施。待局方审视及确信其具备有效安全管理系统，才会考虑恢复其投标资格。有关暂停投标资格的规管行动不单适用于未来的招标，也适用于已经投标但尚未批出的工程合约。

劳工处现正就这宗工业事故进行调查并会依法处理，局方强调往后会因应调查结果，按需要对涉事承建商及分包商采取进一步规管行动，包括延长暂停投标资格的期限，甚至从认可名册内除名。

