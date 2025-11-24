Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西贡污水厂夺命工伤｜发展局：暂停承建商分包商相关工程投标资格 

突发
更新时间：19:10 2025-11-24 HKT
发布时间：19:10 2025-11-24 HKT

 西贡窝美污水处理厂工地于一名49岁姓谭男工，上周六（11月22日）怀疑因衣物卷入钻机，导致颈部被缠绕窒息不治。发展局今日（11月24日）表示，已暂停涉事承建商道路及渠务类别及涉事分包商污水处理厂及隔筛厂机电装置类别的工务工程投标资格。

发展局提到，涉事承建商是发展局认可公共工程承建商名册内的承建商，而涉事分包商则是认可公共工程物料供应商及专门承造商名册内的承建商。局方作为政府工务工程服务采购方，一向十分重视认可名册内的承建商在其辖下所有建筑工地的安全表现。局方今日已按规管机制向涉事承建商及分包商发出通知，分别即时暂停涉事承建商道路及渠务类别及涉事分包商污水处理厂及隔筛厂机电装置类别的工务工程投标资格。

发展局续指，承建商及分包商须进行独立安全审核，以检视其安全管理系统，并按独立安全审核结果提交改善方案及完成落实改善措施。待局方审视及确信其具备有效安全管理系统，才会考虑恢复其投标资格。有关暂停投标资格的规管行动不单适用于未来的招标，也适用于已经投标但尚未批出的工程合约。

劳工处现正就这宗工业事故进行调查并会依法处理，局方强调往后会因应调查结果，按需要对涉事承建商及分包商采取进一步规管行动，包括延长暂停投标资格的期限，甚至从认可名册内除名。

相关报道：西贡污水厂夺命工伤｜劳工处发暂时停工通知书 称正全速调查

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前