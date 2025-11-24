Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举｜6声道一条心 3名非华裔惩教员齐吁市民踊跃投票

突发
更新时间：18:48 2025-11-24 HKT
发布时间：18:48 2025-11-24 HKT

12月7日立法会换届选举将至，惩教署邀请3名非华裔惩教人员拍摄短片，指出他们共同视香港为家，以广东话、普通话、英文、菲律宾语、泰语及旁遮普语6种语言，同心呼吁任何文化背景市民，都在选举当日踊跃投票，为香港这个家带来新气象。

三名非华裔惩教员分布分别是菲律宾裔惩教主任（班务）关华恩、泰国裔惩教主任（更生事务）吴宝慧以及巴基斯坦裔惩教主任（香港惩教学院）Faqir Anam。

他们均对香港感情深厚，其中菲裔的关华恩表示：「呢度系我出世嘅地方，充满童年嘅回忆同足迹。」泰裔的吴宝慧坦言：「呢度系我领略生活情怀嘅天地，充满温暖同亲切嘅氛围。」巴裔的Faqir Anam则指：「呢度系我揾到人生梦想嘅舞台，充满机遇同挑战，让我追梦前行。」

惩教署指，三人共同视香港为家。他们对于香港这个家不单止有一份深厚感情，亦对于这个家的未来有不同的期许及憧憬。三人深信「未来，其实并唔遥远」，因此以六种语言，同心呼吁市民12月7日「点少得你一票」，为香港这个家及众人未来带来新气象。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前