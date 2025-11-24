立法会选举｜6声道一条心 3名非华裔惩教员齐吁市民踊跃投票

12月7日立法会换届选举将至，惩教署邀请3名非华裔惩教人员拍摄短片，指出他们共同视香港为家，以广东话、普通话、英文、菲律宾语、泰语及旁遮普语6种语言，同心呼吁任何文化背景市民，都在选举当日踊跃投票，为香港这个家带来新气象。

三名非华裔惩教员分布分别是菲律宾裔惩教主任（班务）关华恩、泰国裔惩教主任（更生事务）吴宝慧以及巴基斯坦裔惩教主任（香港惩教学院）Faqir Anam。

他们均对香港感情深厚，其中菲裔的关华恩表示：「呢度系我出世嘅地方，充满童年嘅回忆同足迹。」泰裔的吴宝慧坦言：「呢度系我领略生活情怀嘅天地，充满温暖同亲切嘅氛围。」巴裔的Faqir Anam则指：「呢度系我揾到人生梦想嘅舞台，充满机遇同挑战，让我追梦前行。」

惩教署指，三人共同视香港为家。他们对于香港这个家不单止有一份深厚感情，亦对于这个家的未来有不同的期许及憧憬。三人深信「未来，其实并唔遥远」，因此以六种语言，同心呼吁市民12月7日「点少得你一票」，为香港这个家及众人未来带来新气象。