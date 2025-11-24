筲箕湾避风塘惊现浮尸 警查证实为25岁失踪男子

今(24日)下午2时34分，筲箕湾爱勤道筲箕湾避风塘对开，警方接报指一名男子在海中载浮载沉，救援人员到场，将该男子救起，但经检验后证实他已气绝身亡，遂用帐篷将尸体遮盖。

警方经了解，相信死者一名25岁姓陈男子，他11月21日凌晨于爱德街最后露面后便告失踪，其家人今日上午向警方报案。据悉，男子事发前受感情问题困扰。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk