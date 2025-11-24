海关伙环保署截查美国寄港货柜 检获640万元走私雪种 

香港海关与环境保护署11月20日在葵涌联合行动，透过情报分析及风险评估，拣选及查验一个由美国运往香港、报称载有复合地板的海运货柜。经检查后，海关和环保署人员在货柜检获1300罐怀疑走私雪种，估计市值约640万元。

本案除怀疑违反《进出口条例》（第60章）外，亦有可能违反《保护臭氧层条例》（第403章）。海关及环保署会作共同跟进及调查，不排除会有人被捕。

海关是专责打击走私的政府部门，一直站在最前线全方位打击各类走私活动。海关的执法行动绝不松懈，将继续严厉打击海上走私活动，积极运用风险管理及情报主导执法策略，适时开展针对性的反走私行动，全力遏止相关罪行。

走私属严重罪行，根据《进出口条例》，任何人输入或输出未列舱单货物，一经定罪，最高可被判罚款二百万元及监禁七年。根据《保护臭氧层条例》，进口、出口或转口任何受管制的消耗臭氧层物质，均须注册及受许可证制度管制。任何人士未经许可而进口或出口上述受管制物质，即属违例，一经定罪，最高刑罚为罚款100万元及监禁2年。