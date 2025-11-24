父喂女服鼠药│父吞药后呕吐大作 将药混龙眼蜜给11岁女 醒目7旬嫲嫲揭发报警

钻石山凤德邨昨（23日）晚发生企图谋杀案。一名患精神病男子在家服食老鼠药后，更将加入老鼠药的龙眼蜜给11岁的女儿饮下，被同住的7旬母亲发现，报警求助，两父女幸仍清醒，送院检查。警方经调查后，以涉企图谋杀罪拘捕48岁姓黄男子。

记者今访涉事单位 爷爷应门：两个都无事

《星岛》记者今早（24日）到黄的寓所了解事件，应门的黄父透露，儿子及孙女清醒，现时在医院，「两个都冇事」。但对于事发经过，黄父则说「唔想讲」拒绝回应。

凤德邨发生企图谋杀案。梁国峰摄

消息称，黄男三年前与妻子离婚，此后偕11岁女儿与7旬父母，同住凤德邨黛凤楼一单位。据了解，黄男五年前患精神分裂症，但一直拒绝覆诊。直至两个月前，黄男在母亲陪同下，曾到东九龙精神分科覆诊。

昨晚约8时，黄母发现儿子在厕所呕吐。稍后黄母再发现儿子给孙女喝了几杯龙眼蜜。她在厨房见到一堆粉红色粉末，她记起大厦梯间亦有同类粉红色粉末为老鼠药，怀疑儿子将老鼠药混在龙眼蜜给孙女饮用，大惊下报警求助。

涉案为黛凤楼一单位。

警方接报到场，於单位内发现黄男所写的遗书。经初步调查后，警方拘捕黄男，并将黄男与女儿俱送往伊利沙伯医院治理，两人经治理后情况稳定。警方於单位内检取以保温壶盛载的龙眼蜜，以作进一步毒理化验。案件仍在调查中，由黄大仙重案组第二队跟进。

社署发言人回复查询时表示，社署社工已接触有关家庭，并会为有关儿童制订合适的福利计划，以及按该家庭的福利需要提供适切支援。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk