钻石山凤德邨男子吞鼠药自杀 喂11岁女儿同服食 两人清醒送院

突发
更新时间：04:15 2025-11-24 HKT
发布时间：04:15 2025-11-24 HKT

钻石山发生企图谋杀案。消息指，周日（23日）晚上9时许，一名姓黄（48岁）男子在凤德邨黛凤楼一单位内，怀疑将老鼠药混入液体服用自杀，期间更喂给其11岁女儿服食。黄母发现后，立即通知丈夫报警。社会福利署（社署）表示，社工已接触有关家庭。

案件由重案组跟进

救护员接报后赶至现场，两父女清醒由救护车送往伊利沙伯医院治理。警方调查后拘捕黄男，据了解，涉案男子有精神病纪录，与女儿及父母同住上址。案件由黄大仙警区重案组跟进。

相关新闻：父喂女服老鼠药│父服老鼠药呕吐大作 将药加入龙眼蜜给11岁女饮 醒目7旬嫲嫲揭发报警

社署发言人回复查询时表示，社署社工已接触有关家庭，并会为有关儿童制订合适的福利计划，以及按该家庭的福利需要提供适切支援。

社署呼吁市民无论面对任何困难或压力，都不应作出伤害自己或家人的行为。市民如在生活上遇到困难，可向当区的综合家庭服务中心／综合服务中心的社工，或致电社署热线2343 2255寻求协助。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk 

