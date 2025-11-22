Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

猜猜我是谁｜内地男扮仔呃八旬翁事败落网 身藏$8万现金疑涉其他案 警吁市民报案

突发
更新时间：22:09 2025-11-22 HKT
发布时间：22:09 2025-11-22 HKT

警方周一（11月17日）接获一名86岁老翁报案，指早前接获骗徒来电，对方讹称为报案人的儿子，因被警方拘留，需要缴付「保释金」。受害人向亲友透露事件，发现受骗，遂报警求助。警员调查后，昨日（11月21日）下午约2时在尖沙咀一虚拟货币交易所内，拘捕涉案49岁内地男子。

他涉嫌「以欺骗手段取得财产」被捕，现正被扣留调查。案件交由葵青警区重案组一队跟进。行动中，警方在被捕人身上检获8万元现金，怀疑是另一宗未有报案同类案的赃款。警方呼吁，如有市民思疑身边亲友于当日被骗相关款项，应尽快求警协助。

警方强调，高度关注电话骗案，呼吁市民如收到任何自称亲友的来电，指自己更换新电话号码，并要求受害人借钱或汇款，均有可能为骗案；如有案件涉及保释金，巿民可向有关警署核实，避免受骗；市民应主动关心亲友，尤其是长者，与他们分享防骗讯息，避免他们成为受害者；市民如有任何怀疑，应致电「防骗易18222」热线查询。

此外，警方重申，任何人如触犯香港法例第210章《盗窃罪条例》第十七条「以欺骗手段取得财产」罪，最高刑罚为监禁十年。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前