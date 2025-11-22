猜猜我是谁｜内地男扮仔呃八旬翁事败落网 身藏$8万现金疑涉其他案 警吁市民报案

警方周一（11月17日）接获一名86岁老翁报案，指早前接获骗徒来电，对方讹称为报案人的儿子，因被警方拘留，需要缴付「保释金」。受害人向亲友透露事件，发现受骗，遂报警求助。警员调查后，昨日（11月21日）下午约2时在尖沙咀一虚拟货币交易所内，拘捕涉案49岁内地男子。

他涉嫌「以欺骗手段取得财产」被捕，现正被扣留调查。案件交由葵青警区重案组一队跟进。行动中，警方在被捕人身上检获8万元现金，怀疑是另一宗未有报案同类案的赃款。警方呼吁，如有市民思疑身边亲友于当日被骗相关款项，应尽快求警协助。

警方强调，高度关注电话骗案，呼吁市民如收到任何自称亲友的来电，指自己更换新电话号码，并要求受害人借钱或汇款，均有可能为骗案；如有案件涉及保释金，巿民可向有关警署核实，避免受骗；市民应主动关心亲友，尤其是长者，与他们分享防骗讯息，避免他们成为受害者；市民如有任何怀疑，应致电「防骗易18222」热线查询。

此外，警方重申，任何人如触犯香港法例第210章《盗窃罪条例》第十七条「以欺骗手段取得财产」罪，最高刑罚为监禁十年。