渣打旗下碇点快推港元挂钩稳定币 禤惠仪：不出8月便宣布

由渣打香港牵头成立的合资公司碇点金融科技于4月获金管局发出稳定币发行人牌照，原料第2季起分阶段发行与港元挂钩的稳定币「HKDAP」，惟至今已过了第2季整整1个月仍未有声气。不过，渣打香港兼大中华及北亚区行政总裁禤惠仪透露，「会即将公布、好快㗎喇」，不出8月便会正式宣布发行稳定币。

已完成铸币和公链测试

禤惠仪表示，自碇点4月获发牌照后，已完成铸币和公链测试，下一步将是签发分销商及分销商介绍应用场景，这两部份快将陆续推出。她指碇点采用公链技术模式，旨在可让非碇点客户也可参与其中使用「HKDAP」，犹如渣打所发行的钞票可供不同市民使用一样。

就稳定币发行的具体时间表，她多番表示，很快便有公布，都是8月内的事，届时碇点将向外宣布正式发行稳定币、与甚么分销商合作，或者分销商有甚么公布。

她指出，由于碇点的服务模式是B2B2C(企业对企业对消费者)，故需与持有数字资产牌照的分销商合作，经分销商将稳定币发放到用户手上，举例指当有企业想使用稳定币进行跨境交易，便需向分销商购入稳定币来作跨境结算；又或用户透过分销商买入稳定币来投资代币化真实世界资产（RWA）。整个设计务求能支持实体经济，让用户能在7x24、低成本下顺畅进行跨境结算等。

渣打仍料今年利率不变

上周美国联储局议息虽维持利率不变，但当中有三位官员主张加息，反映其内部支持加息的声音有所增加。禤惠仪称，渣打仍料今年利率不变，惟亦视乎通胀等经济数据。若然数据出现变化，「市场利率可能是稳定到微增都有机会」。有此看法，因美国经济不俗，通胀受控，故认为息口将偏向平稳，而市场利率现只反映息口微升。因此，该行资产负债表的动力所受影响不大。

步入下半年，她指7月该行的生意依然不俗，资产负债表持续增长，开户情况正常，未见内地打击非法跨境投资活动的措施带来太大影响。 她料下半年贷款及财管富理业务的增长动力将持续。贷款业务主要受惠来自IPO、贸易、企业出海或走进来等方面的融资需求，以及利率偏稳。上半年该行贷款按年增长12%，其中香港商业房地产贷款微增0.1%，相关拨备保持不变。