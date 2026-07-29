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星路科技流动性代币FUIDL上架Bybit 允许抵押

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更新时间：21:18 2026-07-29 HKT
发布时间：21:18 2026-07-29 HKT

复星国际（656）旗下复星财富的星路科技宣布，与加密货币交易所Bybit达成新合作。星路美元即时数字流动性代币Finloop USD Instant Digital Liquidity（FUIDL）正式在Bybit上架，而Bybit允许用户把FUIDL的份额用作平台交易的抵押品。星路科技CEO蔡华表示，是次合作充分展现财富科技平台与领先数字交易所如何协同，实现兼顾高标准运营与合规要求的即时结算。公司非常荣幸与Bybit携手迈出这一里程碑，为数字资产领域树立效率与信任的新标杆。

Bybit传统金融（TradFi）与现实世界资产（RWA）全球负责人Yoyee Wang表示，与星路科技的合作是Bybit迈向全新金融平台愿景的关键一步。这一合作将机构级信任与Bybit数字基础设施的高效性相结合，通过支持同日结算并强化托管标准，公司不仅提升了交易速度，也在重新定义金融互操作性的未来图景。

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