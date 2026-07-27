又一只稳定币｜邓进一

你可能还在期待何时能用稳定币在便利店买杯咖啡，但一只即将登场的合规港元稳定币却提醒你：稳定币的真正主战场根本不在零售消费。近日，市场消息指由渣打银行（香港）、香港电讯（HKT）与安拟集团（Animoca Brands）合组的合资企业碇点金融科技(Anchorpoint)，将最快本月底前推出与港元挂钩的稳定币「HKDAP」。若果报导正确，HKDAP 有望成为香港《稳定币条例》生效后首只正式流通的持牌港元稳定币。

Anchorpoint于2026年4月10日正式获香港金管局（HKMA）授予稳定币发行人牌照，成为香港唯二的合规稳定币发行机构（另一家是汇丰银行）。

可能你会觉得这「又一只稳定币」，除了用作刺激相关公司的股价外对我们没什么影响。但从「HKDAP」计划透过认可的虚产平台（如 HashKey Exchange与OSL集团）作为分销商，或可看出Anchorpoint的战略意图。

一笔交易的5个程序

每一笔交易，或多或少都要经过5道工序：

1. 授权讯息（确认付款人有钱、同意付款）；

2. 欺诈筛查（确认交易不是盗用）；

3. 清算（计算结算额）；

4. 结算（价值真正转移）；

5. 争议处理（结算后对结果不满）。

以现金交易为例，它们以最原始形式存在：持有钞票等于授权讯息，验钞是欺诈筛查，一手交一手，结算清算同步进行，交易后如发生争议则需要双方自行协商。

信用卡或预付卡的网上支付则是另一种做法：

1. 用户输入卡号和保安码进行授权，再由发卡银行确认「这张卡有没有钱、是不是本人在用」；

2. 欺诈筛查由风控系统把关，异常交易通常都会被即时拦截或经电话向持卡人发出警示；

3. 清算则会定期进行，商户把全日交易打包，经收单行、发卡组织分发到各发卡银行对账；

4. 结算在之后才发生，资金经过一段时间后才会正式存入商户户口；

5. 争议处理则是退款机制（chargeback）让消费者在结算后仍可申诉，由发卡组织的规则裁决损失谁属。这5道工序的成本算下来，就是每笔2至3%的手续费。

最后说说香港的金融市场：

1. 授权讯息是投资者经券商发出的委托指令；

2. 欺诈筛查是开户时的 KYC 与持续的合规审查；

3. 清算由中央结算所负责；

4. 结算同样由中央结算处理，交易日后的两个交易日（T+2 ）以银货两讫对付完成，股票与资金同时过户；

5. 争议处理主要是 failed trade 与错盘的处理，至于其他问题则由交易所和证券条例监管。

稳定币支付的两大叙事

稳定币建基于区块链之上，在清算及结算方面有天然优势，因为可见即可得、即时结算是区块链的原生特性，这亦是大部分人看到区块链和稳定币所能提升的效率。

至于授权讯息要分两面看。盗用资料的漏洞基本堵死了：你不用害怕收款方泄漏资料令你蒙受损失，因为理论上你的私钥不需要提交，签名交易不能重用。但同时换来私钥被盗、被诱导签错授权等新风险。不过原则上这不能算是漏洞，正如屋主丢失锁匙，并不能算是门锁的漏洞。

然而，欺诈筛查则只能在事前进行。因为没有机构在中间，一旦持有私钥的人同意，原则上没有任何人可以拦截交易。争议处理方面，链上结算即终局，没有退款机制，出事之后怎么办，至今没有标准答案。一般来说，处理争议的方法就是不处理。

在AI爆发之前，人们预计稳定币的应用场景应该会在跨境支付或链上金融结算上。然而，在上述例子中我们不难发现，区块链在欺诈筛查和争议处理上的缺失偏偏是跨境支付中非常重要的一环。在这两点得到解决前，我不认为稳定币能大规模应用在跨境支付方面。而在AI落地之后，两大叙事则变成了链上金融结算和Agentic Payment（AI代理支付） 。

萧逸的愿景：2000亿Agent在路上

讲到Agent自己付钱，不能不提萧逸（Yat Siu）。他是谁？Animoca Brands联合创办人、香港区块链的旗舰人物，Animoca正是碇点金融的股东之一，持股 37.5%。他日前在新加坡SuperAI峰会接受Fortune访问，断言AI与区块链密不可分：要真正赋能AI，必须给它「金钱自主权」，让它拥有自主交易的能力，而区块链是唯一能在安全、可扩展前提下实现这点的技术。他预计，未来将有两千亿个AI agent投入运作、互相谈判、交易，甚至社交。

作为区块链企业和稳定币公司的老板，他的话当然有为自家产品宣传的成份。金钱自主权是否等于区块链钱包这点值得商榷，Agent的支付能力是否要由区块链赋能也仍有讨论空间。但这里带出了一种全新的支付模式——高频小额支付。试想像一下，当多个Agent同时调用一个定价HKD $0.001的数据API，或者付HKD $0.01读一篇付费文章。传统的信用卡模式肯定不能支持这种支付形态，因为支付成本远高于支付额。

三种支付形态

在我看来，支付的人是谁不足以成为分类的决定性条件。假若我们以支付对手信任结构、支付频率和金额、交付验证方法三个方向，把支付的形态分成三类。

第一类：日常支付。中低频率、金额几十到几千元不等、交付验证方法没有标准。一对$900港元的跑鞋是典型。这类交易里，五个程序最重要的一道是争议处理：货不对办怎么办？假货怎么办？密码学可以证明你付了$900港元，证明不了鞋的真假。「是不是假货」本质上不能用技术解决，只能靠制度：拒付规则、平台仲裁。欺诈筛查同样重要，消费者被盗卡骗案日日发生，必须有人在你支付过程中进行拦截。

第二类：金融结算。低频、巨额，一宗动辄百万起计。这一种支付主要为机构对机构，对手入场前全都经过KYC、KYB认证，场内没有陌生人。交付验证标准化，无需额外判断。这一类交易可以说是区块链的主战场。机构之间从来没有拒付，即时结算反而令交易对手风险大幅下降；交易后的争议，则主要透过协商或仲裁处理。

当资产迁移到链上时，稳定币作用就更重要了。结算就需要一个链上的港元。这正是HKDAP采用B2B2C、经虚产平台分销而不直接向散户派币的底层逻辑：它的主场在金融结算而不在便利店。

第三类：高频微支付。高频、极小额，金额以HKD $0.01计。对手可以完全陌生，但这里被骗一次的代价比核实信息的成本还低，在此场景下，欺诈筛查和争议处理问题可以直接跳过。实际例子就是之前提过的调用API，现时这些服务多为预付式，强行将其变回日常支付模式，因为单价太少，为一笔HKD $0.01的交易配上数十倍于其总额的交易成本，本身就是荒谬，预付是唯一合理的设计。

但在区块链支付成熟后，则有机会创造出这个以前根本不存在的市场。区块链和稳定币在这里可以忽略缺点、放大优点，唯一的疑问是这个市场到底有多大。这也是我认为萧先生提到的Agent钱包的应用场景，至于Agent帮你购买日用品，乃至商业采购也好，这类交易应被归类为日常支付，AI完成前期工作，人类确认支付则可，没什么必要为省却最简单的一步确认而把轮子重新发明一次。

链上金融结算

对于第三类仍属于试验阶段的支付场景，笔者先保持观望态度。但作为金融业的从业者，稳定币在金融结算方面，特别是对RWA的发展有著关键角色。

香港代币化资产的核心矛盾就是资产代币化了，交易货币却没有代币化。结果就是现实世界资产映射到链上，链上撮合了交易后，清算和结算要同时在链上和链下各自进行，这样看来效率非但没有得到提升，反而是更多步骤。因此金管局推出Ensemble项目支持代币化存款，这是银行间的链上结算；银行以外的空白就要由稳定币来填补。这样一来，RWA的链下部分就只剩下资产托管和审计，其余的交易结算通通在链上进行，资产和货币均可编程，省略了大量结构性工序。

笔者在券商工作，就用同事的日常工作做例子。假设有投资者场外出售香港上市公司的股票，卖方的股票存在券商A，买方的收货户口在券商B，双方议定价钱股数之后，交收工作正式开始。

两边后台各自在CCASS（中央结算系统） 输入SI指示，一边报交货、一边报收货，系统逐项配对：股票编号、股数、作价、交收日、户口号码。错任何一项，指示便对不上，所以两边后台同事一般会打电话再次确认。配对成功后，股票那边，券商A要确保户口有足够股票，还要在CCASS上调入用作交收的户口；资金这边，券商B收到客户款项后，要再把钱由client account调拨到settlement account。然后就静待CCASS按批次处理。

同一宗交易搬到链上，画面完全不同：股票是一枚代币，港元是一枚代币。智能合约检查双方条件，交易实时结算，没有等待，没有截数时间。清算这道工序不是被加快，而是根本没有两本账需要对。RWA已经在路上，缺的是同在链上的货币，这会不会就是HKDAP？

看不到的后台革命

回到开头那则新闻，稳定币的意义在于，链上金融必须要有一个合规的、链上的、24小时运作的港元。它不会取代转数快，也不会取代信用卡。这进步虽然也是革命性的，但它更像是发生在后台的技术升级，好比我们在2026年到电影院看的依旧是反斗奇兵：1995年的时候，每一帧（Frame）画面平均需要花费45分钟到30个小时去渲染，过百部机器日以继夜算了两年才完成整部电影；到2026年，渲染同样的画面甚至都不需要一秒即可完成。但你今天在电影院的体验却依旧差不多。观众从来不为渲染买飞，正如投资者从来不为交收买股票；但后台那场革命，会静静地改写整个行业的生态。

区块链和稳定币的革命可能也差不多。三类支付，三种答案，稳定币先在金融结算上生根，这是HKDAP选择虚产平台分销的原因。至于萧逸的两千亿个Agent假说有待验证，不妨先让子弹飞一会。往后判断任何一只稳定币、任何一项支付创新，不妨用回那5个程序做尺：它服务的是3类支付中的哪一类？改善了哪几道程序？被省略的那一道，在那个场景里，究竟是偷工，还是本来就该省？

邓进一