加密货币《Clarity》最快下周表决 拟禁总统及联邦官员发币

美国共和党参议员周三更新发布的加密货币《清晰法案》（Clarity Act），首次将包括总统在内联邦官员的加密资产行为纳入约束，禁止其发行或赞助数字资产。参议院多数党领袖John Thune表示，最快下周进行表决，时间在8月休会前。不过，在法案具体条文的公布，加密市场相关资产下跌，其中Coinbase（COIN）周三跌逾5.5%、Circle（CRCL）跌6.9%；比特币（BTC）则暂跌至6.56万美元、以太币（ETH）则跌至1,922美元。

特朗普已认可伦理条款

Clarity Act由司法部负责执法，违规者每日最高罚款25万美元。特朗普已就法案的伦理条款表示认可，但因其在重返白宫第一年内加密相关收入约12亿美元，令法案变得敏感。

民主党强烈反对执法机制

参议院通过该法案需要60票，但民主党对执法机制强烈反对，认为交由司法部并不可靠；同时，民主党参议员Angela Alsobrooks指特朗普的个人获利，使民主党更难支持法案。Thune则强硬表示无论如何都要推进投票。另一方面，支持加密行业的Fairshake等政治行动委员会已为中期选举筹集1.64亿美元，有分析人士指出，若民主党阻断法案，可能面临政治反制。

尽管两党分歧明显，民主党参议员Kirsten Gillibrand及共和党参议员 Cynthia Lummis表示仍有共识空间。银行业团体则认为法案危及美国贷款业务，尤其反对加密平台提供存款利息奖励机制，构成不公平竞争。