新火指市场低估通胀反弹风险影响 看好比特币仍处「高性价比」区间

美国6月消费物价指数（CPI）及最终需求生产物价指数（PPI）数据显示通胀放缓，市场重新交易减息预期，比特币及以太币出现反弹。惟新火研究院认为，若仅根据最新一组通胀数据判断价格压力已受控，市场或低估未来数季可能重新推高通胀的结构性因素。

新火研究院解释指，整体CPI回落主要受能源价格下降带动，并非反映需求全面转弱，核心商品及部分核心服务价格仍维持韧性，显示基础通胀压力尚未完全消退。

霍峡反复升温 滞后影响未来一两季浮现

新火研究院指出，真正值得留意的是霍尔木兹海峡局势反复升温对全球能源供应链的累积影响，可能在未来一至两季逐步传导至物流、制造及终端消费价格，重新影响市场对联储局政策路径的预期。

新火研究院认为，市场最大误判在于将霍尔木兹风险简化为「封锁与否」，但真正增加系统性成本的是局势持续出现「封锁、缓和、再度升级」的反复循环，布兰特原油价格一周内由约每桶78美元升至85美元附近。新火认为，市场低估的是炼油厂、航运企业及下游制造商承受的供应链成本，而这部分成本最终将逐步反映至终端商品及服务价格。

过去数月受地缘政治影响，部分地区原油库存明显下降，即使海峡短暂恢复通航，亦需相当时间补充库存及恢复正常供应。新火研究院认为，由供应链摩擦带来的成本压力通常较油价本身更具滞后性，未必即时反映于官方通胀数据，却可能在未来一季逐步体现于生产成本及核心通胀。

资金流入加密货币 非基本面改变

新火研究院提到，目前市场最大风险是多项结构性因素同步累积，包括霍尔木兹局势反复、能源供应链成本上升、联储局政策路径不确定性及科技板块去杠杆化影响。该机构指，近期比特币及以太币表现稳健，ETF持续录得资金净流入，惟升势更多反映资金面改善，而非宏观基本面已出现根本转变。新火维持对加密货币市场处于「高性价比区间」的判断，投资者宜关注能源供应链、通胀走势及美国数码资产监管政策最新进展。