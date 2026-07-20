Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打牵头碇点金融科技传月底推港元稳定币「HKDAP」 OSL及HashKey料任分销商

区块链
更新时间：11:16 2026-07-20 HKT
发布时间：11:16 2026-07-20 HKT

据本地媒体引述消息报道，渣打银行（香港）牵头成立的碇点金融科技（Anchorpoint）最快本月底前宣布推出与港元挂钩的受监管稳定币「HKDAP」。

报道指出，OSL集团及HashKey Exchange等持牌虚拟资产交易平台预计将担任HKDAP的分销商；而Anchorpoint则称正按计划推进分阶段发行HKDAP的筹备工作，并会在适当时候公布最新进展。

4月获首批稳定币牌照

香港金融管理局今年4月根据《稳定币条例》，首次批出两个稳定币发行人牌照，分别由Anchorpoint及汇丰银行取得。Anchorpoint由渣打银行（香港）、Web3企业Animoca Brands及香港电讯（HKT）共同成立，旨在发行及推动受监管稳定币。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
世界杯2026｜西班牙时隔16年再夺标 十人阿根廷卫冕梦碎
世界杯2026｜西班牙时隔16年再夺标 十人阿根廷卫冕梦碎
足球世界
3小时前
世界杯决赛变全武行 阿根廷成众矢之的？球评轰：耻辱、全队剩美斯有风度
世界杯决赛变全武行 阿根廷成众矢之的？球评轰：耻辱、全队剩美斯有风度
即时国际
2小时前
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
时事热话
23小时前
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
影视圈
15小时前
塔斯汀有员工在外卖贴辱骂字句，骂半夜点餐的消费者。
顾客半夜点外卖被贴辱骂字句 塔斯汀赔钱兼炒员工
即时中国
15小时前
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
生活百科
2026-07-19 10:30 HKT
72岁曾智华家居意外后脑碰地惊变「独眼龙」 卖股票做眼科手术大呻「条数几重锤」 张文新梁继璋等送祝福｜Juicy叮
72岁曾智华家居意外后脑碰地惊变「独眼龙」 卖股票做眼科手术大呻「条数几重锤」 张文新梁继璋等送祝福｜Juicy叮
时事热话
12小时前
天文台早上发出红色暴雨警告信号
天文台早上9时30分改发黄色暴雨警告信号 是否再发红雨视乎雷雨区发展
社会
1小时前
港人月薪$1.2万+6天工作惹议？失业多月终重投市场 网民反应两极：有工返已经好好 VS 万二蚊点生存？
港人月薪$1.2万+6天工作惹议？失业多月终重投市场 网民反应两极：有工返已经好好 VS 万二蚊点生存？
生活百科
23小时前
世界杯2026｜麦巴比两夺金靴奖史上首人 洛迪夺金球奖
世界杯2026｜麦巴比两夺金靴奖史上首人 洛迪夺金球奖
足球世界
2小时前