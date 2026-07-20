渣打牵头碇点金融科技传月底推港元稳定币「HKDAP」 OSL及HashKey料任分销商

据本地媒体引述消息报道，渣打银行（香港）牵头成立的碇点金融科技（Anchorpoint）最快本月底前宣布推出与港元挂钩的受监管稳定币「HKDAP」。

报道指出，OSL集团及HashKey Exchange等持牌虚拟资产交易平台预计将担任HKDAP的分销商；而Anchorpoint则称正按计划推进分阶段发行HKDAP的筹备工作，并会在适当时候公布最新进展。

4月获首批稳定币牌照

香港金融管理局今年4月根据《稳定币条例》，首次批出两个稳定币发行人牌照，分别由Anchorpoint及汇丰银行取得。Anchorpoint由渣打银行（香港）、Web3企业Animoca Brands及香港电讯（HKT）共同成立，旨在发行及推动受监管稳定币。