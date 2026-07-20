从世界杯看预测市场 又一种变相赌博还是金融新势力？｜邓进一

四年一度的世界杯完满落幕，西班牙技术性击倒阿根廷，勇夺冠军。虽然笔者是英格兰队球迷，但也在这里恭喜西班牙。除此之外，有另一则讯息同样引起我的注意，据CryptoBriefing估计，预测市场在世界杯期间的交易额超过500亿美元，约为3,900亿港元，对比香港衍生权证市场在6月的交易额为1,161亿港元。随著交易量与日俱增，加上法规逐渐完善，预测市场绝对称得上是一股在金融世界中不容忽视的新势力。

甚么是预测市场？

相信有留意金融科技或区块链新闻的朋友对预测市场（prediction market）都不会感到陌生。简单来说，预测市场就是让你用真金白银去对「未来某件事会不会发生」投票下注，市场会把众人的注码聚合成一个价格，这个价格本身就是按资金权重对一件事的看法。以我自己为例子，昨晚我一边看球，一边查看Polymarket世界杯盘口。在比赛进入加时后：「西班牙会否夺冠？」你觉得会，买YES合约，$0.64一张，你觉得不会；买NO合约，$0.375一张。最终西班牙夺冠了，每张YES合约结算为$1，当时买入的话就赚了$0.36。

世界杯决赛加时阶段的盘口

预测市场的参与者不乏赌徒，但预测市场确实与单纯赌博有不少区别。首先，预测市场不存在庄家，传统体育博彩都是由精算师开出盘口，然后再通过调整赔率来引导赌客投注，本质是和庄家对赌，而赔率在数学上是永远有利于庄家。所以赌博作为一种娱乐不是问题，但当赌客妄想要从赌博中获利时就会造成问题了。

预测市场完全不是这套逻辑。你的对手方是另一位和你看法不同的市场参与者。平台只提供撮合服务，不参与交易本身。价格（赔率）完全由买卖双方的供需决定。如果大家都看好西班牙，YES的价格就会被推高，NO的价格相应降低。

以Polymarket为例，交易过程可分为：开盘、交易、结算三阶段。很多人以为在Polymarket上任何人都可以发起一个市场（盘口），这不能说是错，但不准确。根据官方说明，假若你想创建一个「西班牙会否夺冠？」的市场，可以在X（前称Twitter）上发文@polymarket，或者在Discord上提出，团队审核通过后就会上架。

开盘后便会进入交易时间，就像股票一样，交易者可以随时「买涨」和「买跌」，总之两个选项的成交价格加起来必然等于$1（上文例子是市场的挂牌价，因此加起来不等于$1）。再以文章一开始西班牙会否夺冠为例，如果YES合约成交价是$0.64，在结算时正确的一方最后会获得$1，错的一方就归零。所以YES的价格$0.64，亦可以解读为市场认为「这件事发生的机率是64%」，换算成赔率约为1.56倍。

每天成千上万个盘口要判定结果和结算，Polymarket是如何做到的呢？盘口结算（resolution）是透过「预言机」机制来完成的，不要被术语吓到，其意思就是任何人都可以提出结算。但为了防止滥用，提出结算的人需要先存入一定数量的资金作为抵押品，通常是$750美元。之后盘口会进入一个2小时的挑战期，如果没人在期间提出异议，那么结算就自动生效，结算者拿回$750美元外加一笔奖励。

Polymarket 盘口结算（resolution）

但假若有人提出争议，他同样可以在两小时内抵押$750美元，提出挑战。这时就会触发第二轮结算。如果第二轮没人再挑战，那就以第二轮的结果为准。

万一第二轮结算又有人挑战，这时候就会进入24至48小时的辩论期，任何人都可以在Discord的#evidence-rationale频道提交证据、陈述理由。然后交由特定群体投票，大约48小时后会出结果。

零和游戏有意义吗？

有，零和游戏本质是对赌，但零和不等于零价值。期货是零和游戏、期权是零和游戏、利率掉期（swap）也是零和游戏。但它们是现代金融体系的基石，航空公司买入原油期货对冲燃油价格，买卖双方确实是「你输的就是他赢的」，但这场对赌的价值在于，买入方锁定了未来的价格，不用再担心成本上涨蚕食利润。卖出方赚的是承担这个风险的报酬，双方各取所需。

预测市场的价值主要有两点，一是量化市场预期，二是对冲现实风险。先说量化市场预期。当你要用真金白银下注时，你的意见就是你真实确信的想法，这可比民调准确得多。2024年美国大选，Polymarket的预测比多数传统民调更准确，因为意见不再是没有成本的空口白话，用钱投票，每一份意见都是真金白银的注码。回到上面西班牙会否夺冠的例子，假设市场有效时，$0.64这个价格，就是市场认为西班牙夺冠机率是64%，当然我们也要注意，这里反映的是市场预期的机率，不是真正的机率。

再说第二点，对冲现实风险。万物皆可赌，另一面是一切风险皆可对冲。理论上，预测市场让世界上任何不确定性都能被定价。农作物生产商用期货对冲作物价格，跨国企业用外汇合约对冲汇率波动，这些我们都觉得理所当然。但一个茶餐厅老板想对冲「台风对生意造成的影响时」，过去根本没有工具，而预测市场的出现把这种以往机构的专利普及化了。

预测市场当然也不是只有正面作用，它的问题也很多。举例来说，可以交易的盘口太多很容易会因流动性不足而出现价格操控，资讯不对等的内幕交易也会更频繁出现和更隐蔽。

马杜罗事件是经典例子。2026年1月3日，美军抓捕了委内瑞拉总统马杜罗。消息公布后，人们发现Polymarket上有一个叫「Burdensome-Mix」的帐户精准地在相关盘口上下注$32,500美元，最终获利$436,000美元。调查后发现，此人是一名美军特种部队士兵，他利用机密军事情报进行交易。

再想深一层，这种近乎完全自由开盘也可能造成更严重的问题。假设有人开出一个某国总统会在某年某月之前死亡的盘口，并且大量买入NO来推高YES的赔率，这何尝不是一种变相的行刺悬赏？当然，Polymarket的团队会审核，但如果将问题改成总统会下台呢？总有一种方法可以绕过审查。

这些都是监管方未来要著眼的课题，市场参与者的权益一日没法得到保障，预测市场就难以从「赌博游戏」蜕变为「金融工具」。

和赌博界线和监管逻辑

不能否认，现阶段的预测市场充满争议和缺陷，Kalshi是首个获CFTC（美国商品期货交易委员会）认可的预测市场，属于事件合约交易平台。CFTC的立场非常清楚：预测市场不是赌博，它跟期货、期权属同一类别，是商品衍生工具。当然，即使在美国内部对这立场仍有分歧。但至少预测市场可以在CFTC的监管框架下合法运营。

欧洲则从去年开始已逐步实施监管，西班牙、法国、比利时、意大利等国已先后将Polymarket定性为无牌赌博平台。而新加坡赌博监管局（GRA）也表示，「Polymarket在新加坡为未经授权的非法赌博服务提供商，参与者将面临罚款及监禁。」

香港呢？还在观望。金融科技是香港最具爆发潜力的产业，带著国际金融中心的天然优势，只要有清晰的监管方向，金融科技自然会水到渠成。不论是宽松还是严格都没关系，清晰可预测的方向才是重点。业界不怕规矩多，就怕规矩不清楚。观望不是问题，没有时间表的观望才是。今天说可以，明天说不行，后天又说再看看，这是扼杀一切创新最有效的手段。

如果一方面高调说要打造开放的亚洲Web3.0中心，另一方面却连全世界最合规的稳定币USDC也直接拒诸门外。这只会让人才和资金流向其他地方：新加坡、杜拜、东京，世界每天都在进步，国际金融中心的地位不进则退。这里不是危言耸听，渣打7月2号宣布，已于杜拜成为全球首间提供机构客户USDC铸造及赎回服务的「全球系统重要性银行」。

笔者相信香港政府在这方面的智慧。只要在订立法规时多聆听业界的意见，在咨询过程中充分考虑各规模的持分者，不只是那些大机构，也包括初创企业、开发者社群、甚至个人投资者。参考其他地方的经验，结合香港自身的法律框架，必然就可以制定出方向一致、前后连贯的政策和监管方向。

毕竟香港一直以来的竞争优势并不是「甚么都不管」，而是「该管则管，管得专业」。CFTC已经尝试把预测市场放在衍生品监管框架下运作。香港可以做的，是决定要不要跟进。跟进的话可以把其纳入牌照体系，用沙盒模式试行；不跟进的话就引用《赌博条例》直接将之定性为赌博，全面封杀。两条路都合理可行，孰优孰劣言之尚早，但停在路口一直观望怎么看都是最坏的选择。

这个决定，将决定香港在未来金融科技竞赛中的位置。世界杯刚刚结束，西班牙可谓实至名归。四年后再开波，预测市场的规模只会更大。唯一问题是到时香港是在场内，还是场外？

邓进一

