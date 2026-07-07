特朗普称已成为加密币拥趸 比特币重上6.3万美元

美国总统特朗普表态支持加密货币，比特币重上6.3万美元水平，最新报63278美元，升0.13%。

特朗普周一在新闻发布会上，被问到比特币会否被纳入新推出的「特朗普帐户」（Trump Accounts）项目时表示：「我已经成为一个加密货币爱好者了（ a big crypto guy）。」

「特朗普帐户」（官方名称为530A帐户）刚于7月4日推出，旨在为美国儿童建立长期储蓄，预计这些帐户将推动资金流入美国股市。美国财政部早前已正式公布了首批入围的低成本ETF名单，包括道富、贝莱德与先锋的产品。

比特币早前一度跌至6万美元边缘，原因是长期持有比特币的Strategy今年第二次出售部分持仓，打撃市场情绪。Strategy周一提交的监管文件中披露，进行了多笔比特币出售，总额达2.16亿美元，进一步背叛Michael Saylor曾声称「永不出售比特币」的承诺。