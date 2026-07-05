证券及期货总会促证监优化CVAP考试 关注虚拟资产新政营运成本

香港证券及期货专业总会表示，日前与财经事务及库务局副局长陈浩濂、证监会中介机构部执行董事叶志衡等监管层代表开会后，证监会承诺推进「虚拟资产平台从业员考试」（CVAP）考试与课程的拆分、优化温习材料及调降考核费用等措施，该会未来将跟进相关时间表，并就私募基金自我托管操作指引、科技服务与受规管活动边界、VA Payment监管框架等尚未厘清的实务议题，持续与财库局及证监会沟通，力求在「市场创新、合规安全、营运效益」三者之间取得最佳平衡。

拟拆分CVAP考试与课程

双方于会上讨论了多项具体政策变化，包括取消过往虚拟资产资管的10%最低额豁免，以及新规例即时生效、不设过渡期等安排，惟相关入场分配细节仍有待厘清。证券及期货总会代表在会上直言，目前部分新规例条文偏向原则性，缺乏具体操作指引，令准备涉足或已参与虚拟资产（VA）业务的机构面临极大的合规与营运调整压力。

在针对CVAP考试与从业员资格的专题讨论中，证监会表示，已与香港证券及投资学会（HKSI）沟通，未来将会把课程与考试拆分，允许考生不必强制上课即可直接应；同时，独立考试将提供官方温习材料，且收费将调降，与现行Paper 2、Paper 3等试卷的考试费用看齐。

推动硬件加密技术多元化

证券及期货总会直言，持牌平台机构目前正面临沉重的营运压力和合规成本，促请监管方在确保安全的前提下，灵活调整实务要求，以正视虚拟资产平台（VATP）的生存空间，当中包括推动硬件加密技术多元化、检视冷热钱包比例要求、检讨保险覆盖要求，以及优化链上转帐操作安排。

厘清科技服务及规管活动界线

该会又要求，明确划分科技服务与受规管活动之界线，若机构不接触客户资产、不收取佣金或服务费，应厘清其是否构成受规管活动，以免纯技术服务提供者承受不必要的牌照负担，并促请监管方就不同商业模式（技术接入、系统开发、交易支援、顾问建议等）逐一提供分类指引。



针对近期大量涌现的非房地产相关牌照申请，该会反映证监会目前面临招聘困难及人手紧张，导致审批时间存在不确定性，建议局方参考「服务式办公室」等成熟模式，建立更清晰的审批时间表及阶段性参考框架，以便企业能准确规划资源、资金与人手。

促加快相关衍生产品审批

由于目前零售端主要局限于5种现货币对（BTC、ETH、AVAX、LINK、SOL），而且只能买升，缺乏风险对冲工具。该会促请加快相关衍生产品审批，提升香港的国际竞争力。此外，业界关注代币化资产若涉及股票、商品等跨市场底层资产，其价格发现机制、境外数据来源及开收盘时间安排的合规依据，期望监管方就此提供明确指引。



对于市场上不少公司仅持有海关发出的金钱服务经营者（MSO）牌照、却实质从事大规模虚拟资产支付的监管问题，该会则促请当局尽快厘清主管机构分工，并公布清晰的政策方向与时间表。

讨论私募基金自我托管安排

会上亦讨论了允许部分私募基金进行自我托管的安排，业界关注是否需要事前通知证监会、自我托管的硬性要求（如资产隔离、权限管理）、风险控制及审计标准等操作层面问题，期望监管方尽快发布具体指引，以便业界建立内部合规流程。

至于未来科技对金融业的冲击，包括量子计算对交易平台安全的潜在威胁、人工智能的演算法偏见与沙盒应用，以及数字人民币跨境结算对接等议题，该会认同随着新平台、新产品推出，从业人员必须进行转型及提升技能，同时亦需深化公众教育，防范不受监管的资产风险，将因应各项虚拟资产政策的立法与咨询进展，适时为会员举办政策解读会、合规实务工作坊及专业技能提升课程。