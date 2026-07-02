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德林拟派现金股息及红股 兼派RWA代币作特别息

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更新时间：09:35 2026-07-02 HKT
发布时间：09:35 2026-07-02 HKT

德林控股（1709）宣布，除了发行现金股息及红股之外，还会分派现实世界资产（RWA）代币作为特别股息。公司表示，正积极与相关监管机构及其他专业人士沟通，以根据适用法律及法规，制定分派RWA代币的计划。受消息影响，该股开市升逾7%，报1.18元。

根据公司通告，德林将会派发每股0.99仙的末期息，总数约2,000万元，另派发红股，每50股派1股，涉及发行4000万股红股。

RWA代币涉及两项资产

特别股息方面，则以实物分派RWA代币的方式进行。该批代币的相关资产指示性总值约为1亿元，包括两项资产，其一是德林大厦的物业权益，拟定价值约为6,100万元，以及于Carmel Reserve LLC的债务投资，拟定价值约为3,900万元。

德林控股表示，假若落实分派RWA代币、红股以及现金股息，将可以回馈股东持续支持，同时亦符合该公司在数字金融及RWA代币化方面的发展策略。

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