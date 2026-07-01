比特币跌至5.8万美元 分析：Strategy改革融资加剧沽压

比特币今早一度低见58,074美元，见21个月以来最低。Strategy（MSTR）周二股价下挫6.2%。分析指，市场对Strategy融资改革的信心逆转，引发了新一轮忧虑，担心这个大手买家或不再是加密货币稳定需求的来源。

据Coindesk报价，比特币最新报58,904美元，跌约1%。

据彭博报道，Strategy日前宣布对其比特币战略背后的资本结构进行全面调整，虽然投资者最初对股票回购和增加现金储备的前景表示欢迎，但关注点很快转移到该公司获得了新的灵活性，可以出售比特币并将资产负债表管理优先于资产积累上。

这份声明非但没有平息关于Strategy融资模式的争论，反而似乎引发了新的争论。多年来，投资者普遍认为，如果该公司筹集资金，就将会购买更多比特币。但未来，管理层已明确表示，购买比特币将与其他资金用途形成竞争，例如保持流动性、回购折价证券以及改善资产负债表。

技术因素差 增添抛售潮

此外，比特币的技术因素也在恶化，未能重新站上关键阻力位，目前可能势将测试2026年的新低，这增加了系统性和动量投资者继续抛售的风险。Miller Tabak + Co.首席市场策略师Matt Maley直言，比特币的技术面最近表现非常糟糕，比特币在第一季跌破了头肩形态的颈线，当时约为8万美元，之后在春季未能反弹。他说，如果比特币再次创出更低的低点，从技术角度来看将是极其负面的，「再加上Strategy Inc.将出售更多比特币，人们对这种资产类别的信心正在严重下降。」

ETF今年来走资51亿美元

比特币现价已经从去年超过12.6万美元的高峰下跌了一半以上，投资者纷纷抛售各类加密货币相关投资，并从专注于比特币交易所交易基金（ETF）中撤资。彭博汇编的数据显示，现货比特币ETF今年迄今已累计流出超过51亿美元，这与2024年初推出后强劲的资金流入期形成鲜明对比。贝莱德的IBIT 6月以来已有超过30亿美元的资金流出，有望创下有史以来最大的单月资金流出纪录。

散户投资者是比特币早期资金流入的主要推动者，他们的参与长期以来一直是加密货币市场的一大特征。不过，如今逢低买入的投资者正在观望，以防市场进一步下跌。

FRNT Financial执行长Stephane Ouellette表示，月底再平衡和期权到期加剧了市场波动，如果本周较后时间交易量下降，波动可能会进一步加剧。他表示，比特币的近期真正走势可能会在再平衡之后，以及许多全球假期结束后更加明朗。



