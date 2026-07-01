特朗普去年加密币大赚110亿 927页申报文件揭庞大财富版图 史上最富总统身家近600亿

据彭博报道，美国总统特朗普2025年透过加密货币与迷因币相关业务至少获得了14亿美元（折合近110亿港元）的收入。

据特朗普的最新年度财务披露，加密货币公司World Liberty Financial为他带来超过5.94亿美元收入。该公司由特朗普、他的儿子及前政府高级外交官威特科夫共同创立，威特科夫的儿子担任行政总裁。

特朗普的迷因币业务CIC Digital则创造了6.36亿美元的收入，几乎全部来自与 Celebration Coins签订的授权协议版税。CIC Digital又持有至少价值6,000万美元的加密货币钱包。此外，特朗普还透过出售Stablecoin Holdco股权获得近1.97亿美元。

海湖庄园去年收入6亿港元

这份由美国政府道德办公室于周二公布的927页文件，揭示了特朗普庞大的财富版图，包括酒店、高尔夫度假村及加密货币业务的收入。加密货币收益是他最大的收入来源，远超过来自海湖庄园（Mar-a-Lago）的7,700万美元（折合约6.04亿港元）或来自北维吉尼亚高尔夫俱乐部的2,500万美元（折合近2亿港元）。

美国政府道德办公室周二公布长达927页的特朗普2025年财务申报文件，图为文件第一页。

股票交易纪录超过680页

该披露文件又列出超过680页的交易纪录，包括亚马逊、苹果等股票的买卖。英伟达、微软、 Netflix及埃克森美孚是他投资组合中交易最频繁的股票。而文件未包括今年5月披露、他在2026年第一季进行的3,700多笔交易。

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未有剥离资产再受质疑

这份财务披露再次引发外界质疑，特朗普一直没有剥离资产、也没有将资产转入独立受托人管理的「全权信托」(blind trust)，并可能藉总统身份获利。他的商业帝国现由两个儿子管理，业务涉及多个与总统政策交集的领域。

据彭博亿万富翁指数，特朗普身家估计达76亿美元（折合约596亿港元），是史上最富有的美国总统。他申报的资产中有20多项估值超过5,000万美元，包括海湖庄园、苏格兰的特恩贝里高尔夫度假村，以及他在Truth Social母公司特朗普媒体与科技集团的股份。

全球拥有数百项商标

文件显示，特朗普在全球拥有数百项商标，包括中国大陆、台湾、韩国、委内瑞拉等地。特朗普又申报了未结清的债务，包括作家E. Jean Carroll因性侵指控对他胜诉的两项判决，这些债务目前因上诉而暂缓执行。他并未列出与刑事或民事案件相关的律师费，因为大部分由他的政治行动委员会Save America支付。

他有三笔未清偿的房地产贷款，包括特朗普大厦与特朗普多拉尔高尔夫度假村的超过5,000万美元抵押贷款。文件显示，他在2025年偿还了三笔抵押贷款，其中包括华尔街40号的一笔贷款。此外，他还在嘉信理财（Charles Schwab）开设了一项超过5,000万美元的抵押资产信用额度，利率为3.9厘。

文件披露特朗普接受多项馈赠，包括10张世界杯决赛门票，价值1.5万美元。

获赠10张世界杯决赛门票

文件还显示，他曾接受FIFA主席因凡蒂诺（Gianni Infantino）赠送的10张世界杯决赛门票（价值1.5万美元）、劳力士赞助的美网公开赛10张门票（价值2.5万美元），以及新奥尔良超级杯LIX的10张门票（价值5万美元）。

另外，副总统万斯也申报了他与妻子的资产，总额超过700万美元。