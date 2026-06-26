币安下周起暂停向欧盟用户提供服务 运营牌照申请有待获批

英国《金融时报》报道，全球最大加密货币交易所币安（Binance）通知欧盟用户，由于未能获得在欧盟地区运营的牌照，将从下周起暂停向该地区用户提供服务。

报道指，币安上周向希腊提交的欧盟牌照申请已被驳回。知情人士透露，币安计划转战法国申请执照，但任何批准都可能要等到7月1日截止日期之后。该交易所表示，有信心在「未来几个月内」获得牌照。

据悉，币安在波兰、意大利、西班牙和法国的客户本周已收到电子邮件，告知他们如何从交易所提取资金。

币安自2021年起就被英国监管机构勒令全面停止当地业务运营；2023年币安就洗钱及违反国际金融制裁等刑事指控认罪，向美国当局支付逾43亿美元（约335亿港元）巨额罚款，创办人赵长鹏辞任行政总裁并判囚4个月，其后获时任总统特朗普特赦；去年，法国司法部门亦就涉嫌协助洗钱对其展开刑事调查，币安否认有关指控。

竞争对手乘机抢客

另一方面，部分已获欧盟牌照的加密交易所借机抢占市场。奥地利加密货币交易所Bitpanda创办人Eric Demuth在X平台发文招揽交易员；OKX创办人徐星亦在社交媒体上发文宣传公司服务。