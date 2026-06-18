港交所金管局研引入「数码港元」 用于衍品盘后预缴按金支付

港交所（388）与金管局今天（18日）宣布推出一项联合试点项目，研究在衍生产品市场收市后交易时段提供新的数码支付方案。

据港交所公布，此试点项目旨在优化香港资本市场，并满足市场对收市后交易时段持续增长的需求。港交所与金管局正研究引入「数码港元」 用于支付收市后交易时段的预缴按金，以提升衍生产品市场在银行营业时段以外的风险管理能力，同时维持现有作业流程不变。

灵活性及效率更高

相对于现行的预缴按金支付安排，试点项目将提供更高的灵活性及效率。目前，结算参与者如欲存入预缴按金，必须于下午3时前向期货结算公司提交申请，有关款项方可用于其后的收市后交易时段。

港交所正邀请期货结算公司辖下的结算参与者进行自愿性质的试行真实交易。试行真实交易及有关方案的更广泛应用将视乎监管审批，市场准备情况及其他有关因素而定。

刘碧茵：回应业界痛点

港交所首席营运总监刘碧茵表示，透过研究采用央行数码货币，希望在一般营业时间以外提供更灵活和及时的支付选项，回应业界长期面对的营运痛点。今次的试点项目体现了香港交易所与金管局致力推动创新和提升市场韧性的共同承诺，一同巩固香港作为领先国际金融中心的地位。

李达志：展示数码货币应用

金管局副总裁李达志表示，在收市后交易时段引入「数码港元」进行预缴按金支付，不但展示了批发层面央行数码货币在真实市场环境中的应用，也凸显了局方与行业持份者在推动金融创新方面的紧密合作关系。

渣打：凸显央行数码货币潜力

渣打欢迎该数码支付方案试点项目的推出，大中华及北亚区现金管理部总经理张荧表示，将会积极投入相关筹备工作，验证以「数码港元」进行衍生产品收市后交易时段数码支付流程，并支持试点项目的试行真实交易（Real-Value Trial Transactions）。计划透过使用「数码港元」支持收市后交易时段的预缴按金，凸显其作为24/7全天候运作的批发层面央行数码货币的潜力。

