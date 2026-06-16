人行旗下「数币达」与中银等26家金融机构签协议 未见汇丰及恒生

中国人民银行辖下的数字人民币国际运营中心公布，就其「数币达」（Cross-border e-CNY Transfer Services，简称 CBETS）跨境结算综合服务平台，与首批26家金融机构在沪签署直接参与者服务协议。当中，香港的直参与者占了10家，包括中银香港（2388）、工银亚洲、农行香港分行、建行亚洲、交行香港分行、交行香港子行（交银香港）、 信银国际、兴业香港分行、浦发香港分行，广发香港分行，但未见汇丰、恒生及渣打香港的踪影。不过，渣打内地子行渣打中国为首批直接参与者。

其他直接参与者分别为工银澳门；工银泰国；工行的新加坡、万象和多哈分行；农行迪拜分行；中行的澳门和新加坡分行；中银泰国；中银香港万象分行；建行新加坡分行；交行澳门分行；交行巴西子行；浦发新加坡分行；广发澳门分行。上线后业务可覆盖香港、澳门、新加坡、老挝、泰国、阿联酋、卡塔尔、巴西等国家和地区。

可提供跨境数字支付服务

CBETS参与者可依托该系统能力为客户提供低成本、多元化和安全高效的跨境数字支付服务，助力跨境贸易和投融资便利化与金融高水平对外开放。未来数字人民币国际运营中心将立足职能定位和上海的区位优势，继续推进参与者扩员和能力建设，不断提升国际化服务水平。

数字人民币国际运营中心乃负责数字人民币跨境基础设施建设和运营，服务跨境和离岸体系建设。

2026年，随著数字人民币计量框架调整和基础设施体系整体架构升级，数字人民币跨境数字支付平台、区块链服务平台、数字资产平台等三大业务平台也随之升级为「数币达」（ CBETS）跨境结算综合服务平台，并启动品牌化运作。境外参与者可透过香港接入点一点接入，便捷开通多项业务。

CBETS有两种合作模式：既支持与各货币当局支付系统／法定数字货币系统的跨境互联互通，便利当地机构不改变原有渠道，透过本地系统实现「一通百通」；也支持金融机构直接接入，直达7×24小时智能数字支付服务。该平台可处理条码支付、碰一碰等数字人民币跨境消费场景业务，也可处理汇款、贸易和投融资结算等业务，还可支持金融机构的数字化创新业务，后续可根据参与机构业务需求敏捷化迭代系统功能。

中银泰国接入平台及开立结算钱包

中银香港（2388）宣布与其子行中银泰国作为首批直接参与行，已接入中国人民银行下属数字人民币国际运营中心运行的「数币达」（CBETS）跨境结算综合服务平台，并成功开立结算钱包，以支持通过数字人民币完成跨机构汇款。同时，中银香港成为首家「数币达」境外资金托管行，为境外直接参与机构结算钱包提供数字人民币流动性调拨服务。

该行作为资金托管行，协助境外直接参与机构将资金兑换成数字人民币并调拨至该机构的结算钱包，目前已成功完成首笔生产验证，以便支持透过「数币达」平台实现高效、安全的数字人民币跨机构汇款。此举充分发挥数字货币的特性，有望实现跨境支付的实时结算，提升交易效率与资金灵活性。

中银香港副总裁邢桂伟表示，该行作为首家「数币达」境外资金托管行完成首笔调拨生产验证，并推动东南亚机构接入「数币达」平台，是具里程碑意义的突破。这次成功实践充分发挥了该平台的系统优势，具备高度的可推广性。展望未来，中银香港将持续发挥人民币业务优势，推动数字人民币在香港及东南亚地区的产品创新及多样化应用，深化数字金融基础设施建设，助力推动人民币国际使用。