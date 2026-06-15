美伊协议刺激比特币重上6.5万美元  对冲基金经理：关键水平在6.7万美元

美国及伊朗表示已达成协议，结束敌对状态并重开霍尔木兹海峡，带动比特币升至近两周高位。比特币曾一度飙升近3%，现时报65,654美元，升2.54%；以太币最多抽升4.21%，目前报1,723美元，升3.61%。

曾跌穿6万美元 创2024年10月以来低位

据彭博报道，比特币早前一度跌穿6万美元，创2024年10月以来最低水平主因Michael Saylor旗下全球最大企业比特币持有者Strategy披露出售比特币持仓，即使只占极小部分比例，仍引发市场忧虑；此外，比特币ETF资金大幅流出，亦令抛售压力加剧。

数码资产对冲基金Apollo Crypto投资组合经理Pratik Kala表示，比特币的关键水平是67,000美元，该水平涉及成交量及移动平均线等多重因素。他又指，Strategy相关风险尚未完全消除，但市场目前选择暂时忽略。

本周焦点转向联储局议息

尽管中东敌对局势降温，有助提振风险资产。不过，市场焦点将转向本周美国联储局议息会议，尤其是沃什（Kevin Warsh）首次以联储局主席身份主持会议。

FalconX亚太区衍生品交易主管Sean McNulty表示，本周焦点是周三联储局会议。市场预期货币政策将由宽松转向中性甚至偏鹰，若出现鹰派惊喜，将成为加密货币主要下行风险。