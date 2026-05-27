渣打银行推机构级加密资产托管服务

渣打银行今日宣布，推出香港首个由具全球系统重要性银行 （G-SIB）提供的机构级加密资产托管服务，并为华赢集团提供相关服务，进一步支持香港发展成全球数码金融中心。

该行表示，渣打在加密资产托管框架中担当核心角色，凭借成熟的基建、稳健的风险管理能力，以及深厚的数码资产实力，为受监管金融机构及专业投资者提供安全的机构级加密资产托管服务，同时配合香港在资产保障、资产隔离及营运韧性方面，以诚信、合规及机构级标准为基础的稳固制度。

与华赢集团紧密合作

渣打香港兼大中华及北亚区行政总裁禤惠仪表示，这项重要的里程碑反映香港在建立稳健且监管完善的数码资产体系方面取得进展，显示银行、客户、监管机构以至整个生态圈之间促进机构级用例的合作成果。她续指，透过与华赢集团的紧密合作，以及持续与监管机构保持沟通，展示了生态圈如何携手，以负责任的方式加快数码资产的规模化应用，成功促成这项市场首创，并支持香港成为全球领先的数码金融枢纽。

