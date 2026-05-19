美参院法案拟限制稳定币收益 EXIO研究院料500亿美元资本流入香港

加密货币机构EXIO研究院指出，日前美国参议院银行委员会通过《CLARITY法案》，对稳定币收益作出严格限制，一旦最终法案通过，预计未来24个月内，将有300亿至500亿美元（约2340亿至3900亿港元）的稳定币资本，为寻求合规收益而流向香港等监管友好的金融中心，为当地投资者和持牌平台带来重大机遇。

EXIO研究院指出，《CLARITY法案》禁止稳定币发行方向持有人支付「被动利息」，情况与1933年美国银行业限制存款利率时期高度相似，参照当年的资金流出，预计本轮稳定币的资本流走时间，将在18至36个月内完成。

港稳定币发牌 增机构配置信心

该机构指出，美国当地稳定币相关资金将流向离岸市场，其中香港是核心目的地，当中由于香港已发出稳定币牌照，极大地增强了机构资本的配置信心。