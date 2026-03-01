伊朗证实哈梅内伊身亡 避险情绪放缓 比特币反弹 曾突破6.8万美元

伊朗国营电视台宣布，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）已经殉道。市场避险情绪有所放缓，比特币价格昨日急跌后反弹，最新突破6.8万美元，并一度高见68,200美元。

受美国及以色列昨日对伊朗发动袭击的消息影响，比特币一度急挫及低见63,030美元。换言之，比特币今早曾低位反弹逾8%。

值得留意的是，比特币过往被部份投资者视为类似黄金的「数位避险资产」，但在多次地缘政治冲突与流动性收紧环境中，其走势却与风险资产同步下跌。电影《沽注一掷》主角原型Michael Burry更曾指出，比特币未能对美元疲弱或地缘政治风险作出正面反应，相反黄金与白银则因全球紧张局势及美元贬值疑虑而创新高，反映出比特币的投机本质，而非真正的避险属性。