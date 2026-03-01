伊朗证实哈梅内伊身亡 避险情绪放缓 比特币反弹 曾突破6.8万美元
更新时间：10:09 2026-03-01 HKT
发布时间：10:09 2026-03-01 HKT
发布时间：10:09 2026-03-01 HKT
伊朗国营电视台宣布，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）已经殉道。市场避险情绪有所放缓，比特币价格昨日急跌后反弹，最新突破6.8万美元，并一度高见68,200美元。
受美国及以色列昨日对伊朗发动袭击的消息影响，比特币一度急挫及低见63,030美元。换言之，比特币今早曾低位反弹逾8%。
值得留意的是，比特币过往被部份投资者视为类似黄金的「数位避险资产」，但在多次地缘政治冲突与流动性收紧环境中，其走势却与风险资产同步下跌。电影《沽注一掷》主角原型Michael Burry更曾指出，比特币未能对美元疲弱或地缘政治风险作出正面反应，相反黄金与白银则因全球紧张局势及美元贬值疑虑而创新高，反映出比特币的投机本质，而非真正的避险属性。
最Hit
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
2026-02-28 06:00 HKT
我要赞佢｜港人记者移民后一度不适应 维修衣车义卖环保袋回馈社区
2026-02-28 08:00 HKT
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
2026-02-27 14:47 HKT
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
2026-02-28 10:30 HKT
深水埗嫖客晕倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
23小时前