特朗普关税再引发加密币向下 比特币曾跌半成 后市或下试6万美元
更新时间：11:23 2026-02-23 HKT
发布时间：11:23 2026-02-23 HKT
美国总统特朗普援引《国际紧急经济权力法》加征关税的做法被美国最高法院宣布无效后，特朗普随即反击，计划将全球关税提高至15%，再次引发市场对政策不确定性的忧虑。受消息影响，加密货币市场受压，比特币曾跌半成，低见64,290.7美元，暂报64,917美元。其他加密货币表现更弱，市值第二大的以太币曾跌5.5%至1,847美元，暂报约1,865美元。
需夺回7万美元 才能扭转劣势
据彭博报道，Orbit Markets联合创办人Caroline Mauron表示，加密货币市场持续脆弱，市场参与者正关注6万美元关口的支撑力度。她又指，目前伊朗地缘政治紧张到美国关税政策急变的宏观不确定性，正压抑市场情绪，可能再次测试该水平。
BTC Markets分析师Rachael Lucas则表示，6.5万美元是比特币的关键支持位，但如果价格跌破该水平，6万美元将成为另一目标；上行方面，好友需要夺回7万美元，才能扭转局势。
