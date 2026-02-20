Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普儿子重申比特币见100万美元 「不能承受波动不如买债券」

区块链
更新时间：10:58 2026-02-20 HKT
发布时间：10:58 2026-02-20 HKT

美国总统特朗普的儿子Eric Trump重申对比特币升至100万美元的预测，并表示自己从未如此看好比特币。他强调，市场波动属常态，投资者若无法承受波动，应选择较为稳定的债券。

他接受CNBC访问时，再次表达了他对比特币的长期乐观态度，称其是「过去十年表现最好的资产类别之一」，「我非常支持比特币，因为我确信它会涨到100万美元。」

Eric Trump说：「回到两年前，比特币还在1.6万美元。现在是多少？7万美元？」他表示，在过去十年里，比特币平均每年涨幅约 70%，并反问大家「说出一个表现比比特币更好的资产类别」。

「这辈子从未如此看好比特币」

比特币自去年10月12.6万美元的历史高位大幅下跌，最新处于6.7万美元。他承认比特币的波动性，但将其视为潜在巨大收益的代价，「任何有巨大上涨空间的东西都会有波动性。」他说：「但我这辈子从未如此看好比特币。我这辈子从未如此看好加密货币。」

他直言如果投资者没有能力承受波动，「那就去投资一些沉闷的债券，赚4.5厘收益，然后就算了吧。」
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
21小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
18小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
17小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
12小时前
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
13小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
19小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
19小时前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
14小时前
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
16小时前