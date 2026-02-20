特朗普儿子重申比特币见100万美元 「不能承受波动不如买债券」
美国总统特朗普的儿子Eric Trump重申对比特币升至100万美元的预测，并表示自己从未如此看好比特币。他强调，市场波动属常态，投资者若无法承受波动，应选择较为稳定的债券。
他接受CNBC访问时，再次表达了他对比特币的长期乐观态度，称其是「过去十年表现最好的资产类别之一」，「我非常支持比特币，因为我确信它会涨到100万美元。」
Eric Trump说：「回到两年前，比特币还在1.6万美元。现在是多少？7万美元？」他表示，在过去十年里，比特币平均每年涨幅约 70%，并反问大家「说出一个表现比比特币更好的资产类别」。
「这辈子从未如此看好比特币」
比特币自去年10月12.6万美元的历史高位大幅下跌，最新处于6.7万美元。他承认比特币的波动性，但将其视为潜在巨大收益的代价，「任何有巨大上涨空间的东西都会有波动性。」他说：「但我这辈子从未如此看好比特币。我这辈子从未如此看好加密货币。」
他直言如果投资者没有能力承受波动，「那就去投资一些沉闷的债券，赚4.5厘收益，然后就算了吧。」
