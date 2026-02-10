内地严管虚拟资产发展 或变相「松章」 港料成RWA出海首站

中国人民银行等8个内地部委近日再度表态，从严监管虚拟资产发展，重申虚拟货币业务属于非法金融活动，并首次列明规管现实世界资产（RWA）代币化发展及人民币稳定币。不过，「重拳」似乎更确立合规经营者的信心，并有业界分析认为，当局「境内严禁、境外监管」的立场，变相「松章」予香港进一步在离岸合规发展RWA产业，为3月首批稳定币发牌提供有利空间。

内地首列明规管RWA代币化

中国人民银行、金融监督管理总局、中国证监会等8个部委，上周针对虚拟货币风险发布新一份通知，重申境内始终对虚拟货币相关业务保持禁止性的政策立场，虚拟货币并不具有与法定货币等同的法律地位，在境内开展相关业务属于非法金融活动。

同时，官方亦严格监管赴境外开展业务的活动，将采取「相同业务、相同风险、相同规则」的原则，如以境内资产权益为基础，在境外开展具有股权性质的RWA代币化业务，需事前备案；另一边厢，未经相关部门依法依规同意，境内外任何单位不得在境外发行挂钩人民币的稳定币。

港业界续积极扩充RWA业务

当局加强堵截的境内灰色地带后，市场目光更聚焦香港，目前本港有11间持牌虚产交易平台，同时金管局预告正争取3月发出首批稳定币牌照。有持牌平台人士指出，目前仍持续积极扩充RWA业务，认为当局对于证券类资产的RWA监管框架走向清晰，为后续跨境合规发行与交易提供了相对确定的政策预期。该人士又相信，本港VATP（虚拟资产交易平台）不仅仅是内地合规「RWA出海」的第一站，又或只是RWA的二级市场，而是成为整个生态链的综合枢纽。

优先发展「法律关系明确」产品

对于新监管取态后的市场生态发展，数码资产研究及咨询机构Web3.01联合创始人Jason Jiang分析，香港作为离岸合规承接地的角色将会更突出，因应中证监的制度接口变得更清晰，预计未来合规发行、合规交易、合规托管、资讯披露等，将更集中在本港完成。

在本港发展RWA代币化的资产类别上，Jason Jiang指出，如希望承接内地的RWA跨境业务，现阶段香港应该优先加速发展「机构级、现金流清晰、法律关系明确」的产品，例如债券、资产抵押证券（ABS）、供应链金融应收帐款、基金份额代币化等。

人币稳定币短期发展机会有限

至于人民币稳定币的官方立场，Jason Jiang认为，内地监管核心是「不能用『境外壳』绕开境内对虚拟货币或稳定币的禁止性政策，尤其是涉及货币主权的部分。」他认为，如果申请稳定币牌照的主体存在境内控制网络之下，其合规评估除了取决于香港监管要求，亦要考虑是否需要满足内地审批条件，以目前情况而言，相信短期内人民币稳定币发展机会有限。

总部设于香港的新火研究院认为，这次监管升级并非对创新全盘否定，而是通过「良币驱逐劣币」的治理逻辑，为合规的RWA业务确立清晰边界，包括文中列明「经业务主管部门同意、依托特定金融基础设施开展的业务除外」，实质上是预留了政策通道，并称：「利用境外资本市场为境内优质资产注入流动性，依然是符合数码经济发展大趋势」。