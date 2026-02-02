比特币一度低见7.46万美元 跌穿Strategy成本价 「囤币股模式」恐玩完

加密货币市场持续低迷，其中比特币今日最低曾见74,604美元，暂报7.65万美元水平，已较去年10月高位约12.6万美元水平累跌近40%；更值得留意的是，全球最大的加密货币资产储备企业Strategy（MSTR）目前的比特币平均成本为76,037美元，意味比特币价格一度跌破这个长期被视为心理底线的水平，同时令这种透过股权发行来永久累积比特币的模式备受质疑。该股上周五收报149.71美元，但最新有券商提供的夜盘已跌逾7%至138.26美元。

Strategy暂未有财务压力

据彭博报道，Strategy股价已从高峰下跌逾70%，其股权溢价消失殆尽，且资本市场趋紧，令其创办人Michael Saylor的策略正面临全方位的考验。

报道指出，目前Strategy没有迫在眉睫的财务压力、没有面临追缴保证金的要求，也没有被迫出售比特币的预期，公司亦透过股票出售累积了22.5亿美元的现金储备。不过，如果比特币价格没有反弹，或者投资者对其股票的需求没有增加，该公司的操作空间将持续缩小。

溢价消失后 发股反稀释股权

事实上，Strategy的核心策略很简单，透过出售价格高于其比特币持有量价值的股票来筹集资金，然后用这些资金购买更多比特币，本质上是透过股票市场套利来累积加密货币，并使该公司在上一轮牛市中成为投机投资者的宠儿，但那段时期已经过去了。

尽管Strategy仍持有超过71.2万枚比特币，但随著比特币前景黯淡，价值也随之缩水。同时，股票溢价消失后，发行新股不仅无法带来新优势，反而会稀释股权价值，加上比特币价格在盈亏平衡线附近徘徊，料已无法提供足够的心理支撑。