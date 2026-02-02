Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金管局获36宗稳定币牌照申请 力争3月发牌 料数量「唔会多」

区块链
更新时间：11:42 2026-02-02 HKT
发布时间：11:42 2026-02-02 HKT

本港于去年8月已生效《稳定币条例》，金管局总裁余伟文在财委会会议后表示，接获36宗稳定币牌照申请，已近乎完成审核，力争在今年3月内发出首批牌照，但数量「唔会多」或控制在个位数，将以稳健为核心目标，而发牌时间或因应申请人补充资料的速度和齐全程度，而有所变动。

他又指，对于境外已合规的稳定币，现行监管框架明确要求，若需在香港开展零售业务，必须在本地设立办公室并配置相应储备资产，暂无跨境互认安排。

要求汇丰尽快提交调查报告

另就汇丰（005）上周五出现的系统故障，余伟文透露，已要求汇丰尽快提交详细调查报告，并采取补充措施确保系统稳健性，初步调查与网络攻击无关。

他强调，数字金融与金融科技（FinTech）是行业发展大势，机构在拥抱创新的同时，必须同步强化科技风险管理与运营稳定性，避免因系统问题影响金融服务连续性。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯 网民凭两点考古 智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
14小时前
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
影视圈
16小时前
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
02:02
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
政情
16小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓
投资理财
7小时前
前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公
前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公
影视圈
18小时前
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
投资理财
7小时前
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
影视圈
4小时前
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
饮食
2026-02-01 13:00 HKT
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
影视圈
2026-01-31 21:00 HKT