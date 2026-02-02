金管局获36宗稳定币牌照申请 力争3月发牌 料数量「唔会多」

本港于去年8月已生效《稳定币条例》，金管局总裁余伟文在财委会会议后表示，接获36宗稳定币牌照申请，已近乎完成审核，力争在今年3月内发出首批牌照，但数量「唔会多」或控制在个位数，将以稳健为核心目标，而发牌时间或因应申请人补充资料的速度和齐全程度，而有所变动。

他又指，对于境外已合规的稳定币，现行监管框架明确要求，若需在香港开展零售业务，必须在本地设立办公室并配置相应储备资产，暂无跨境互认安排。

要求汇丰尽快提交调查报告

另就汇丰（005）上周五出现的系统故障，余伟文透露，已要求汇丰尽快提交详细调查报告，并采取补充措施确保系统稳健性，初步调查与网络攻击无关。

他强调，数字金融与金融科技（FinTech）是行业发展大势，机构在拥抱创新的同时，必须同步强化科技风险管理与运营稳定性，避免因系统问题影响金融服务连续性。