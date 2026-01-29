Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Bybit冀年内获发虚产平台牌照 抢本港市占率

区块链
更新时间：20:16 2026-01-29 HKT
发布时间：20:16 2026-01-29 HKT

Bybit去年6月申请香港虚拟资产交易平台牌照，该公司联合创始人兼首席执行官Ben Zhou希望今年可以成功取得牌照，继而可向本地客户提供大部份服务，但此仍视乎监管机构的审批。现时金价持续破顶，他表示对加密货币在资产配置方面有信心，比特币作为数字黄金的避险功能仍存在，又引述去年相关ETF的市值仍是上升。

他指出，由于现有客户的获客成本较高，加上现时全球使用加密货币的比例约10%，故公司会专注于开拓新的客户，首先会取得不同国家的虚拟资产交易相关牌照，再扩大当地的市占率，另会集中于产品创新。他提及，一些传统互联网公司和大型金融机构发展虚拟资产业务时，会将其客户带入虚拟资产市场，此有利行业发展。不过，公司仍有优势，能理解行业趋势、及时作出反应，以及推出迎合客户需求的产品。他认为，行业竞争主要是比较各自的产品、服务和反应，而公司对此有信心。

Bybit今日（29日）举行「构建金融新时代」直播演讲，提及今年发展方向，包括持续构建基础设施、在各地取得监管牌照等，另预告下月会推出零售银行服务，届时可利用户口的资金作缴费等，而公司正与数家银行合作中。Bybit目前在181个国家或地区有逾8200万个用户，今年目标进军印尼，以及在泰国、越南、杜拜、奥地利等地取得不同的监管牌照。

