银公指数字银行成市民进入Web3桥梁 具服务范围广及汇率优势

银行公会数字银行公众教育专责小组发布最新调查报告指出，数字银行正以灵活及创新优势，成为市民进入Web3生态及实现多元化财富管理的重要桥梁。用户普遍认为，数字银行具备「服务范围广泛及全面」（60.4%）和「具竞争力的汇率及条款」（56.4%）等优势，有助提升资产配置的灵活性与效率。

冀未来拓展财富管理组合

调查发现，受访者期望数字银行在Web3生态中担当多重角色，当中包括提供与数字资产相关的服务，反映大众认同数字银行已成为安全管理数字资产及进行Web3交易的首选平台之一。

《稳定币条例草案》于去年获通过，调查指57.6%受访公众及81.5%受访中小企对该草案获通过，表示有所了解。此外，受访者期望数字银行未来能提供数字资产的「储存管理」、「日常支付」及「风险管理」功能，进

一步拓展财富管理的工具组合。

为跨境需求提供便捷服务

除了推动Web 3发展，数字银行在解决市民及企业的实体跨境需求上亦发挥关键作用。调查显示，92.7%的受访公众及97.1%的受访中小企一致认同，数字银行能够为跨境业务及日常生活，提供更便捷且不受地域限制的金融服务。

此外，数字银行具竞争力的汇率亦是一大优势，分别有近九成个人受访者及逾九成七中小企受访者认为，数字银行提供的人民币及外币汇率极具吸引力，有助减低跨境交易或海外消费的成本。

