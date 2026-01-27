真实世界资产代币化：香港国际金融中心地位的关键一役｜欧阳杞浚

我刚从达沃斯世界经济论坛（World Economic Forum，简称 WEF）回港。此行最令我印象深刻的，是「真实世界资产」（Real World Assets，简称 RWA）的「代币化」（Tokenization）已成为会场内外的热话——不论在台上讨论，还是台下各界领袖之间的交流，都被反复提及。我们安拟集团亦非常荣幸，能邀请到香港特区政府财政司司长陈茂波先生，担任我们主办的WEF早餐会议嘉宾致开幕词，并就代币化资产，以及生物基因数据分析等区块链技术应用，如何推动资本市场的变革与发展进行深入交流与探讨。

RWA代币化，无疑是现时最重要、亦最具颠覆性的议题之一。它不只是科技新名词，而是连接传统金融与区块链世界的关键桥梁。简单而言，RWA代币化是把如房地产、债券、证券等的实体资产，以区块链技术转化为可在链上交易的数字代币。

对香港而言，这不是一个「可有可无」的话题，而是一场关乎国际金融中心地位能否延续的战略级转型机遇。如果香港无法及时把握这一趋势，我认为，香港的国际金融中心地位恐将动摇。以下，我将从多个角度分享我的观点，探讨RWA 代币化的未来如何塑造香港未来的金融生态。

流动性与普惠性：RWA是香港金融市场升级的催化剂

RWA代币化能显著强化香港国际金融中心的竞争优势，而其核心在于大幅提升资产流动性与投资普惠性。

传统金融市场往往受到交易时间、地域以及中介成本所限制，很多优质资产虽然有价，却难流通。例如部分房地产、非上市股权、结构性债务产品等，即使在香港这个成熟市场，也常常只在少数专业投资者之间流转。

然而，透过将实体资产转化为在区块链上发行的数字代币，则能实现7天24小时跨地域的全球交易。这不仅解锁更大规模的投资机会，还能吸引来自世界各地的机构及专业投资者涌入香港资产市场。

同时，代币化亦可大幅降低投资门槛，拓宽投资者群。许多资产过去只接受大额交易，基本只属「有钱人的游戏」；代币化后，交易门槛大幅降低，投资者可以按自身风险承受能力和资金规模，灵活决定投资金额。举例来说，把房地产或债券转化为可分割的数字代币，让投资者以透过购买较小单位的代币来进入市场，从而扩大市场的整体参与度。更重要的是，RWA代币化是落实「普惠金融」的核心引擎，能有效纳入全球目前仍被排除在传统金融体系之外、约四分之一的成年人口。这对于香港而言，不仅具备缩小贫富差距、促进社会流动性的深远社会意义，更为金融业界开启了一个由「被遗忘的资本」组成的巨大增量市场，将社会责任转化为实际的商业增长动力。

香港作为全球金融枢纽，早已拥有完善的基础设施和人才，若能主动拥抱RWA代币化，将巩固其在连接Web3与传统金融的全球领导地位。代币化不仅是科技升级，而是市场结构的再造工程，它能提升市场效率，还能刺激经济增长，为香港带来新一轮增长动能。

机构级合作：把香港建构成亚洲RWA枢纽

要让RWA代币化不只是概念，而是可落地的产业，机构级合作至关重要。

香港拥有大量优质金融机构与资产管理人，若能透过政策引导与市场协同，把部分高品质资产系统性地转化为可在链上流转的数字代币，将能显著提高资产使用效率，降低交易与结算成本，并为市场参与者创造新的收益模式。

这类机构级合作，有望在多个层面带来正面影响：构建更包容的数字金融体系，让更多类型的资产与投资者可以合法、安全地进入链上世界；强化香港作为亚洲RWA枢纽的品牌地位，吸引国际资本与创新企业在港落户；推动跨境贸易融资、资产管理、供应链金融等多个领域的创新应用。透过机构级合作，香港可将RWA代币化从概念转化为具体的金融基建，进一步巩固和升级其国际金融中心领导力。

监管设计：在稳健与创新之间找出香港的「优势节奏」

监管框架的设计至关重要。香港向来以严谨监管和稳健风险管理见称，这是我们作为国际金融中心的核心之一，确保投资者获得充分保障，同时维持市场稳定。然而，这种风格在面对瞬息万变的创新金融科技时，曾被部分市场参与者视为步伐较慢。

与美国、新加坡、阿联酋等地区相比，香港在部分新兴数字资产政策上确实显得较为谨慎。这本身并非坏事，但若政策推进过于缓慢，可能导致资本和创新项目外流至监管更灵活的地区，削弱香港的全球吸引力。我并不认为香港应该为追求「快」而放弃稳健传统。相反，我建议香港金管局和相关监管机构应把这种审慎转化为深度领导力：在搞清风险本质、建立清晰框架的前提下，果断为RWA提供具前瞻性、具弹性的政策空间。香港应把RWA代币化列为优先策略议题，制定清楚、可操作且具包容性的规则，平衡风险管理与创新发展。监管的目标，不应只是防范风险，更是为长期健康发展提供清晰路线。

RWA是香港下一阶段金融故事的主线之一

真实世界资产代币化不是一时兴起的潮流，而是全球金融基础设施升级的重要一环，对香港国际金融中心的未来地位至关重要。

透过提升优质资产的流动性与普惠性、机构合作和创新监管，香港便能把握这一窗口期，及早布局包括RWA代币化的关键技术，在新一代数字金融格局中维持其作为国际金融中心的崇高地位，续写辉煌。RWA代币化不仅是经济议题，更是关乎香港未来命运的战略抉择。

欧阳杞浚（Evan Auyang）

安拟集团Animoca Brands总裁