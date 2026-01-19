比特币可能突破15万美元｜陈宁迪

就在美国参议院银行委员会计划在1 月15 日对Clarity 法案进行逐条审议之时，全美最大加密货币交易所Coinbase 在最后一刻表示撤回支持。行业巨头的态度转变导致法案审议被延期，目前参议院农业委员会重新调整时程，预计延后至1月27日重新进行审议。这无疑是一个重大反转，为什么原本积极游说国会推动数字资产立法的Coinbase 会突然反对？他的反对又会给数字货币市场带来什么影响？

什么是《Clarity法案》？

《Clarity法案》全称《数字资产市场清晰法案》（Digital Asset Market Clarity Act），目的是为美国数字资产市场建立一个清晰的监管框架。长期以来，加密货币行业存在监管不确定性，一方面SEC（美国证券交易委员会）把绝大多数数字资产视为“证券”，采取类比证券的方式监管；另一方面CFTC（商品期货交易委员会）把加密货币视为“商品”，双方的管辖权争议损害了加密货币市场的正常发展。而《Clarity法案》要明确SEC和CFTC的管辖权之争，为加密市场发展提供健康的监管环境。

《Clarity法案》在2025年5月正式提出，7月在众议院以294票支持、134票反对的大票数得到通过，原计划于2025年1月16日举办审议会议，期望在2026年上半年获得通过。

《Clarity法案》与2025年7月美国参议院通过的《Genius法案》、正在推进的反CBDC法案（反央行数字货币法案）一同为数字资产建立了清晰的监管框架，使得数字资产从边缘角色转变为受法律认可的投资品，这一大趋势是明确的。

Coinbase为什么突然反对

Coinbase创始人Armstrong公开撤回对《Clarity法案》的支持让本应进入审议的《Clarity法案》被延期。他认为现有法案过于倾向传统金融机构，他在推特上表示：这个版本的法案比现状更糟。我们宁愿没有法案，也不要一个糟糕的法案。

Armstrong指出了现有草案的四个问题：

剥夺隐私：法案包含对去中心金融的禁令，条款赋予政府无限制存取用户金融记录的权限，这将严重剥夺用户的隐私权；

限制代币化：草案内容事实上禁止了代币化股票的发展；

削弱CFTC权限：法案削弱了CFTC的职权，使得其在监管层机上从属于证券交易委员会，这将造成监管混乱并扼杀创新；

限制稳定币收益：草案中的修订条款禁止了稳定币的收益奖励机制。

其中争论的核心在于限制稳定币的收益奖励，这实质上是限制对稳定比持有者付利息。这被视为传统银行业对于数字货币的限制。美国财政部估计，如果稳定币获得广泛采用，这可能从传统银行体系吸走高达6.6 万亿美元的资金，这将大大损害银行业的利益。因此，银行业为了维护自身利益，在这条款项上进行了猛烈游说攻势。

加密货币行业普遍支持Coinbase 的行动。Securitize 首席执行官Carlos Domingo 认为，围绕该法案的拉锯是立法过程中“典型且健康”的部分。Ripple执行长Brad Garlinghouse也表达乐观态度，认为相关问题可以在审议过程中解决。

为什么Coinbase的意见如此重要？不仅是因为Coinbase在加密货币交易方面的重要地位，更在于Coinbase 背后的游说能力。2024 年的美国大选，加密货币行业已经成为全美“最大企业金主”，占企业政治捐款的48%。仅Coinbase 和Ripple 两家就投入了1.19 亿美元。市场认为临近中期选举，共和党迫于民主党的压力在监管上进行了妥协，引发了加密货币行业的不满，预计1月27日的新版本会有较大修正。

美国引领全球政策风向

值得注意是，就在2026年1月，中国央行正式明确，数字人民币将进入付息时代。中国国内银行将为客户实名数字人民币钱余额按照活期利率付息，数字人民币已经从现金正式变为存款，纳入商业银行资产负债表管理。

美国在加密货币管理上处于全球领先的地位。其对于加密货币的监管往往是全球其他司法领域的风向标。例如美国在《Genius 法案》中提出的1：1 储备，稳定比监管等意见已经成为全球参考。这不仅在于美元在世界金融体系中的地位在数字货币领域中进一步放大（近99%的稳定币锚定美元），更在于特朗普政府上台后对加密货币行业的大力支持，明确要“让美国成为世界加密货币领导者”。

中国已经率先实现对数字人民币计息，美国为了维持自身在加密货币领域的中心地位，势必会重新考虑这一判断。我对接下来《Clarity法案》的修订和推进仍然保持乐观，相信很快就能看到实质性的进展。

2026年1月16日比特币涨到95610美元，距离10万美元关口仅一步之遥。《Clarity法案》推迟审议并未对比特币的价格造成冲击，可见市场对于法案的通过还是具有信心。我认为数字金融对传统金融的改造才刚刚开始，未来这样的拉锯战还会上演，但是区块链技术带来的变革已经是不可阻挡的大趋势。随著《Clarity法案》与《反CBDC法案》的落地，预计2026年比特币将站上15万美元。

陈宁迪

德林控股集团董事局主席